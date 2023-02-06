العاصفة الشتوية "باربرا" تصل إلى إسرائيل وستستمر حتى الأربعاء المقبل

ونظمت بلدية حيفا مقرًا للطوارئ للرد على النتائج المحتملة للعاصفة، كما أن وحداتها جاهزة للتعامل مع السيول والطرق المسدودة وإزالة العوائق

وصلت العاصفة الشتوية "باربرا" إلى إسرائيل صباح اليوم الإثنين، مصحوبة برياح عاتية وبرودة شديدة وأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تستمر العاصفة حتى يوم الأربعاء القادم.

وبدأت آثار "باربرا" تظهر بشكل رئيسي في شمال ووسط البلاد، ومن المتوقع تساقط الثلوج على جبل الشيخ وقمم الجولان والجليل فيما يخشى حدوث فيضانات في صحراء الضفة الغربية.

وستسبب هبوب الرياح موجات يصل ارتفاعها إلى 22-26 قدمًا في الساحل.

Flash90

ونظمت بلدية حيفا مقرًا للطوارئ للرد على النتائج المحتملة للعاصفة، كما أن وحداتها جاهزة للتعامل مع السيول والطرق المسدودة وإزالة العوائق كالأشجار وأعمدة الإنارة واللافتات والإشارات المرورية التي قد تنهار بسبب الرياح العاتية، كما أن خدمات الطوارئ والبلديات في جميع أنحاء البلاد تستعد أيضًا للعاصفة.

وصدرت أوامر لرجال الإطفاء وخدمات الإنقاذ الإسرائيلية بالاستعداد للعمل مساء الأحد، خاصة للعمل في الثلج والمياه. ودعت خدمات الطوارئ السكان إلى اتباع تعليمات وكالات الطوارئ والإنقاذ ، واحترام قواعد السلامة من الحرائق لتجنب الحوادث الخطيرة.