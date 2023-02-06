هزة أرضية ثانية بقوة 7.7 درجة في سوريا وتركيا

أظهر فيديو مسجل مشاهد لمسجد السيدة زينب الشيعي في دمشق يهتز خلال تعرض المنطقة لهزة أرضية جديدة وقد تعالت أصوات الذعر والصلوات والدعاء

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق أن السكان في تركيا وسوريا شعروا بهزة أرضية ثانية بقوة 7.7 غمرت الناس بمشاعر الذعر وسط مشاهد الدمار التي خلفها الزلزال الأول فجر الإثنين وأوقع ما يزيد عن ألف قتيل طمرتهم أنقاض العمارات والمساكن التي أمضوا فيها ليلتهم الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن الهزة الثانية التي وقعت ظهر اليوم في كل من سوريا وتركيا لم تكن هزة ارتدادية. وتمت الإشارة أيضا إلى أن وكالة رصد الزلازل في تركيا حذرت من وقوع عدة هزات ارتدادية خلال النهار تصل قوتها حتى 6 درجات على سلم ريختر. حتى الساعة يعمل في أعمال الإنقاذ نحو تسعة آلاف شخص مدرب بظروف خطرة معرضة كل لحظة لامتصاص هزة أرضية محتملة.

الدمار هائل انهارت عمارات بأكملها، ويشهد على قوة الزلزال المدمر الانهيار المحزن لقلعة غازي عنتاب الشهيرة التي صمدت فوق الأرض طيلة ألفي عام. وحسب وسائل إعلام تركية، فإن قلعة غازي عنتاب التاريخية تعرضت لأضرار جسيمة بسبب مركزها الذي عرضها بشدة للزلزال الذي جاء بقوة 7.4 درجات في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

ويشير موقع “كاستل” إلى أن موقع قلعة غازي عنتاب استخدمت كنقطة مراقبة من قبل الإمبراطورية الحثية في الألفية الثانية قبل الميلاد.

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وفي سوريا أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن أضرار كبيرة لحقت بقلعة حلب التاريخية وبمبان أثرية في حماة، نتيجة الزلزال المدمر.

كما أظهر فيديو مسجل مشاهد لمسجد السيدة زينب الشيعي في دمشق يهتز خلال تعرض المنطقة لهزة أرضية جديدة وقد تعالت أصوات الذعر والصلات والدعاء طلبا لللطف بهم.

AFP الناس يشاهدون فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى منهار بعد زلزال ضرب مدينة حلب شمال سوريا في 6 فبراير 2023.

في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات للاستعداد لتقديم المساعدة الطبية لتركيا والتحضير لتوريد المعدات الطبية حسبما يقرر المستوى السياسي. إذا لزم الأمر، ستقوم وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الأمن القومي بترؤس الوفد حسب الحاجة.

ABDULAZIZ KETAZ / AFP عناصر من الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء يبحثون في الأنقاض عن ضحايا زلزال في بلدة زردنا شمال غرب سوريا في 6 شباط 2023.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان: "الليلة الماضية وقع زلزال عنيف للغاية في تركيا، أثر أيضًا على مناطق أخرى. أمرت بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية ، بناءً على طلب الحكومة التركية. هذه هي الطريقة التي نتصرف بها عالميا، وهذه هي الطريقة التي نعمل بموجبها في منطقتنا أيضًا. وبما أنني تلقيت طلبا مماثلا بتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال في سوريا، فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك أيضًا".