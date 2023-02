هزة أرضية ثانية بقوة 7.7 درجة في سوريا وتركيا

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق أن السكان في تركيا وسوريا شعروا بهزة أرضية ثانية بقوة 7.7 غمرت الناس بمشاعر الذعر وسط مشاهد الدمار التي خلفها الزلزال الأول فجر الإثنين وأوقع ما يزيد عن ألف قتيل طمرتهم أنقاض العمارات والمساكن التي أمضوا فيها ليلتهم الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن الهزة الثانية التي وقعت ظهر اليوم في كل من سوريا وتركيا لم تكن هزة ارتدادية. وتمت الإشارة أيضا إلى أن وكالة رصد الزلازل في تركيا حذرت من وقوع عدة هزات ارتدادية خلال النهار تصل قوتها حتى 6 درجات على سلم ريختر. حتى الساعة يعمل في أعمال الإنقاذ نحو تسعة آلاف شخص مدرب بظروف خطرة معرضة كل لحظة لامتصاص هزة أرضية محتملة.

الدمار هائل انهارت عمارات بأكملها، ويشهد على قوة الزلزال المدمر الانهيار المحزن لقلعة غازي عنتاب الشهيرة التي صمدت فوق الأرض طيلة ألفي عام. وحسب وسائل إعلام تركية، فإن قلعة غازي عنتاب التاريخية تعرضت لأضرار جسيمة بسبب مركزها الذي عرضها بشدة للزلزال الذي جاء بقوة 7.4 درجات في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

ويشير موقع “كاستل” إلى أن موقع قلعة غازي عنتاب استخدمت كنقطة مراقبة من قبل الإمبراطورية الحثية في الألفية الثانية قبل الميلاد.