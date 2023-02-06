رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنشاء مدينة جديدة على حدود غزة

وأضاف نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "اليوم سينتهي مجلس الوزراء من إنشاء مجتمع جديد - حنون - في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن إنشاء مدينة جديدة بالقرب من حدود غزة، وقال نتنياهو، إن "حكومته ستنتهي من قرار إنشاء مدينة حنون الجديدة، والتي سيتم بناؤها بالقرب من الحدود مع قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "اليوم سينتهي مجلس الوزراء من إنشاء مجتمع جديد - حنون - في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة" ، مضيفًا أن "قرار إنشاء بلدة جديدة بجوار الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس يدل على "صمود إسرائيل" وعزمها على "بناء ارض اسرائيل".

وتابع نتنياهو: "لقد قررنا إنشائها خلال حكومتنا السابقة واليوم نكمل إنشائها من خلال وضع ميزانية لتخطيط المجتمع"، وأكد "سنبدأ في إنشاء المجتمع. وهذا دليل إضافي على صمود المنطقة المتاخمة لقطاع غزة وقوة دولة إسرائيل في مواجهة جميع التهديدات ، بما في ذلك تلك التي نرد عليها بكل ما في الكلمة من معنى".

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وستقام المدينة الجديدة شرقي "كيبوتس سعد" ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي "سدوت هنيغف"، الذي يقع على بعد 3.6 كيلومترات من قطاع غزة، وقالت الحكومة إن "اسم حنون مؤقت ويمكن تغييره قبل اكتمال العمل".

بموجب قرار اقترحه وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، ستكون المدينة الجديدة موطنًا لمجتمع مختلط، يتكون من المتدينين والعلمانيين، مع توقع أن يبلغ عدد سكانها حوالي 500 أسرة.