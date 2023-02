رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنشاء مدينة جديدة على حدود غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن إنشاء مدينة جديدة بالقرب من حدود غزة، وقال نتنياهو، إن "حكومته ستنتهي من قرار إنشاء مدينة حنون الجديدة، والتي سيتم بناؤها بالقرب من الحدود مع قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "اليوم سينتهي مجلس الوزراء من إنشاء مجتمع جديد - حنون - في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة" ، مضيفًا أن "قرار إنشاء بلدة جديدة بجوار الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس يدل على "صمود إسرائيل" وعزمها على "بناء ارض اسرائيل".

وتابع نتنياهو: "لقد قررنا إنشائها خلال حكومتنا السابقة واليوم نكمل إنشائها من خلال وضع ميزانية لتخطيط المجتمع"، وأكد "سنبدأ في إنشاء المجتمع. وهذا دليل إضافي على صمود المنطقة المتاخمة لقطاع غزة وقوة دولة إسرائيل في مواجهة جميع التهديدات ، بما في ذلك تلك التي نرد عليها بكل ما في الكلمة من معنى".