الرئيس التركي: يصف الزلزال بأنه "أكبر كارثة" تشهدها البلاد منذ 1939

تابع الرئيس التركي، أن "الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال -الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش- بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم الإثنين، جنوب البلاد إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا، وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة إن "الزلزال خلف خسائر كبيرة، وإن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره".

وأضاف الرئيس التركي، أنه "لا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ"، وأوضح أن "أولويات الحكومة هي عمليات الإنقاذ"، وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها"، مؤكدا أنه "تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".

وتابع الرئيس التركي، أن "الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال -الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش- بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر"، ووصف الأمر بأنه “أكبر كارثة” تمر بها البلاد منذ زلزال قوي ضرب إقليم أرزنجان شرق البلاد في عام 1939.

وكان الرئيس التركي قد توجه إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش.

هز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.

قال شاهد من رويترز في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.