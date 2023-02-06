اشتمل الطلب على الأدوية والأغطية والمساعدات الأخرى لمواجهة آثار الكارثة التي أوقعها بالسكان زلزال عنيف بقوة 7.8 فجر الإثنين

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنه "وافق" على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلبٍ من دمشق عبر قنوات "دبلوماسية"، فيما لا توجد علاقات رسمية بين البلدين وقال أمام نواب حزبه "الليكود" إنّ إسرائيل "تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك". وأضاف أنه سيجري إرسال المساعدة قريباً.

كما قررت إسرائيل، اليوم الإثنين، إرسال بعثات مساعدة إلى تركيا خلال الساعات المقبلة، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد والذي خلف 1014 قتيلا و 5383 مصابا.

وجاء هذا القرار بعد نقاش عقده وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والمدير العام لوزارة الخارجية رونان ليفي، بمشاركة كبار مسؤولي الوزارة وممثلين عن الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ووزارات الأمن والصحة، حيث تقرر تقديم وفدي مساعدات إلى منطقة المنكوبة في تركيا.

وقال وزير الخارجية ايلي كوهين: "نحن جميعا نشارك في حزن الشعب التركي على المأساة التي حدثت الليلة"، وأضاف "لقد تحدثت في وقت سابق مع زميلي وزير الخارجية التركي، وعبرت عن حزني العميق، واليوم نرسل وفدين مهنيين نيابة عن دولة إسرائيل مع ممثلين عن وزارة الخارجية من أجل القيام بكل شيء لمساعدة الضحايا، تقف إسرائيل اليوم إلى جانب تركيا في أوقاتها الصعبة ".

من جهته، قال مدير عام وزارة الخارجية، رونان ليفي: "هذا حدث مأساوي، للأسف نحن معتادون على مثل هذه الأحداث. يجب أن نكون مستعدين لرعاية أي شخص يحتاج إلى المساعدة. يجب أن نتصرف بأسرع ما يمكن من أجل إنقاذ الأرواح، فإن معرفة بعثات وزارة الخارجية في الميدان أمر بالغ الأهمية لنجاح معالجة الحادث ".

واطلع المشاركون في الإجتماع لمحة شاملة عن الوضع الحالي في المنطقة من السفيرة الإسرائيلية في تركيا، إيريت ليليان، ومن ومسؤولين أمنيين آخرين.

وكانت تقارير أكد أن الرئيس السوري بشار الأسد دعا اسرائيل عبر روسيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شمال البلاد. واشتمل الطلب على الأدوية والأغطية والبطانيات والمساعدات الطبية الأخرى لمواجهة آثار الكارثة التي أوقعها بالسكان زلزال عنيف بقوة 7.8 فجر الإثنين.

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين تعليماته بإرسال المساعدات الإنسانية مرفقة بمعدات وخبراء إنقاذ إلى تركيا المتضررة من زلزال عنيف كما أشار إلى إيعازه بالدفع بمساعدات مماثلة لسوريا التي امتصت جزءا من الأضرار التي تسبب بها الزلزال.

وبحسب البيان فقد قال نتنياهو: "الليلة الماضية وقع زلزال عنيف للغاية في تركيا، أثر أيضًا على مناطق أخرى. أمرت بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية، بناءً على طلب الحكومة التركية. هذه هي الطريقة التي نتصرف بها عالميا، وهذه هي الطريقة التي نعمل بموجبها في منطقتنا أيضًا. بما أنني تلقيت طلبا مماثلا بتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال في سوريا، فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك أيضًا".

Agence IHA via AP يحاول الناس وفرق الإنقاذ الوصول إلى السكان المحاصرين داخل المباني المنهارة في أضنة ، تركيا ، يوم الاثنين ، 6 فبراير ، 2023.

وفي كلمة له عقب نتائج الزلزال الكارثية قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن "الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال -الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش- بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر"، ووصف الأمر بأنه “أكبر كارثة” تمر بها البلاد منذ آخر زلزال قوي ضرب إقليم أرزنجان شرق البلاد في عام 1939".