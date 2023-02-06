ما هي قصة مملكة "يسر-ئيل" -الدولة الجديدة التي اقيمت بمنطقة الشارون؟

هذه المملكة الجديدة لديها اوراق رسمية ووثائق ديبلوماسية خاصة بها

بدأت مؤخرا مجموعة إسرائيلية بإقامة منطقة مستقلة لنفسها في منطقة "فيتكين" بمنطقة الشارون وسط إسرائيل. وتحدثت إحدى أعضاء المجموعة والتي أطلقت على نفسها اسم "مملكة يسر-ئيل" الى هيئة البث الرسمية "كان" عن الدولة التي إقامتها المجموعة ولديها وثائق ديبلوماسية، علم ولوحة ترخيص وحتى قنصلية في غرفتها.

وتعمل الشرطة الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة ضد هذا التنظيم ، الوحدة المركزية التابعة لشرطة المرور أجرت مؤخرا تحقيقا خاصا ضد مشتبهين لاستخدام، نشر أو بيع لوحات لسيارات بصورة مخالفة للقانون، والتي يستخدمها "مواطنو" المملكة. في واحدة من الحالات التي أعتقل بها أحد المشتبهين، قدم الراكب في السيارة وثيقة زعم على أنها وثيقة ديبلوماسية. وقالت إحدى المشتبهات لشرطية بعد توقيفها "أنت لا يمكنك اعتقالي".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه في إطار التحقيقات السرية تبين أن المشتبه ينشر معلومات كاذبة ومضللة كما لو كانت لوحات تعريف مسموح استخدامها في إسرائيل. ويتضح أيضا بأن مشتبها و مشتبهة إضافيين يستخدمون و يوزعون لوحات التعريف هذه لآخرين.

وبحسب الشبهات، يتضح بالتحقيقات أن المشتبه الرئيسي بالقضية ينشر وثيقة، يزعم على أنها "وثيقة ديبلوماسية" تابعة "للمملكة"، ويمكن السفر بمركبات مع لوحات تعريف وعرض هذه الوثيقة لرجال الشرطة، ويزعم أن القانون لا يسري على مرتكب هذه المخالفة.

المشتبه والمشتبهة الرئيسيين اعتقلوا للتحقيق معهم وخلال عمليات البحث في الشقة التي يقطنونها ضبطت لوحات تعريف مشابهة ووثائق، المشتبه (48 عاما) يعيش في الخضيرة وسط إسرائيل، حقق معه بتهمة تزييف مستند واستخدامه، ومضايقة شرطي خلال أداءه وظيفته، وانتحال صفة حامل رخصة، تزييف علامات تعريف المركبة واستخدام لوحات تعريف لا تتناسب مع المعايير.

وقالت ميخال خلال المقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إن "الرجال والنساء توحدوا لخلق واقع مختلف، حياة مجتمع استنادا لقاعدة مختلفة" وقالت إن المبدأ الذي بموجبة تم تشكيل هذا الحكم الذاتي الجديد هو الانفصال عن الارتباط القانوني بدولة إسرائيل وقالت "الجميع يقررون حياتهم، وما يسري على جسدهم، انهم يتمتعون بالسيادة، ولا يحتاجون الى وصي، انت مسؤول عن نفسك قانونيا".

وأوضحت ميخال عن سبب ذهاب سكان الدولة الجديدة لحد انتاج لوحات ترخيص خاصة بهم وقالوا :"حين تتسجل في وزارة المواصلات تسري عليك قوانين معينة. كل من يسير بموجب لوحات الترخيص، تكون هذه الطريقة للتصريح بأنني خاضع لهذه القوانين، وليس قانون الهيئة المسماة دولة إسرائيل".

ورفضت الناشطة أن تروي مدى حجم المملكة وقالت "يوجد طابور كبير من الأشخاص الذين يريدون أن يتسجلوا، أنا أختار عدم الجواب على هذا السؤال" وأضافت "لأنه رغم اعتقال من يعتير زعيم "يسر-ئيل" لا يوجد في الحقيقة ملك واحد :جميعهم ملوك وملكات".