دراسة إسرائيلية: يمكن للألياف الضوئية اكتشاف العلامات المبكرة للزلزال

يمكن تنبيه الزلازل في قاع البحر حتى نصف دقيقة قبل الثواني الحاسمة التي يمكن أن تنقذ أرواح البشر ويمكن أن يسرع إعداد وتشغيل أنظمة الإنذار الزلزالي

أظهر فريق دولي من الباحثين بقيادة الدكتور إسحاق ليور من معهد علوم الأرض في الجامعة العبرية في القدس، أن الألياف الضوئية يمكن أن تعطي تحذيرا من الزلزال، وتوفر تقنيات مراقبة الزلازل الحالية إنذارا مبكرا للزلازل على الأرض، ولا يتم عادةً اكتشاف الزلازل في قاع البحر إلا بعد مرور عشرات الثواني على حدوثها. ومع ذلك، فإن الزلازل الأكبر والأكثر تدميرا على الأرض تحدث في البحار.

وفي السياق قال إسحاق ليور، الذي نُشرت دراسته في دورية Nature's Scientific Reports ، "الزلازل التي تحدث في قاع البحار أو في المناطق التي لا توجد بها أجهزة استشعار يمكن أن تؤدي إلى الكشف المتأخر عن طريق التقنيات الحالية، مما يعيق التأهب" وتابع "في الآونة الأخيرة، تم تطوير طريقة مبتكرة لرصد الزلازل باستخدام الألياف الضوئية، بما في ذلك تلك المستخدمة في جميع أنحاء العالم للاتصال عبر الإنترنت، على نطاق واسع."

وأشار ليور إلى أن فريقه أظهر أنه "يمكن استخدام الألياف الضوئية بدلاً من أجهزة الاستشعار التقليدية لتوفير الإنذار المبكر، وخاصة للزلازل التي تحدث في البحر: وذلك من خلال تحليل الزلازل التي سجلتها العديد من الألياف الضوئية المنتشرة في قاع البحر قبالة سواحل اليونان وفرنسا وتشيلي، حيث تمكن فريق ليور من تحديد شدة الزلازل وإمكانية حدوث أضرار بها قبل الشعور بها على الأرض.

وأكد ليور إلى أنه باستخدام هذه التقنية، "يمكن تنبيه الزلازل في قاع البحر حتى نصف دقيقة قبل الطرق القياسية - الثواني الحاسمة التي يمكن أن تنقذ أرواح البشر" توضح هذه النتائج أن استخدام البنية التحتية الحالية للألياف الضوئية يمكن أن يبسط ويسرع إعداد وتشغيل أنظمة الإنذار الزلزالي وتحسين أوقات التحذير"، وتابع "يمكن للألياف الضوئية، بما في ذلك تلك من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية، أن تحدد شدة الزلازل وإمكانية حدوث تلفيات بسرعة كبيرة، مما يضيف ثوان إنذار حرجة للزلازل المدمرة، ويعد استخدام ألياف الاتصالات من الشركات التجارية ميزة مهمة للغاية للمناطق المعرضة للزلازل مثل شيلي واليابان والساحل الغربي لامريكا الشمالية وايضا اسرائيل".