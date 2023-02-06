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عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا: الرئيس الإسرائيلي يقدم التعازي لنظيره التركي

i24NEWS

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Israeli President Isaac Herzog (L) and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan give a joint press conference in the capital Ankara, on March 9, 2022.
DAPHNE LEMELIN/AFP via Getty ImagesIsraeli President Isaac Herzog (L) and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan give a joint press conference in the capital Ankara, on March 9, 2022.

أردوغان"المساعدة ستساعد بشكل كبير القوات العديدة التي يجب أن تعمل لساعات عديدة" كما أكد أردوغان أنه ممتن لوقوف إسرائيل إلى جانب "صديقتها تركيا"

نقل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تعازيه الحارة نيابة عن الشعب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في أعقاب الزلزال الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص في البلاد، وشكر إردغان هرتسوغ على التعازي ومهمة الإنقاذ التي قدمتها إسرائيل، موكدا أن "المساعدة ستساعد بشكل كبير القوات العديدة التي يجب أن تعمل لساعات عديدة" كما أكد أردوغان أنه ممتن لوقوف إسرائيل إلى جانب "صديقتها تركيا" في هذه الأوقات الصعبة.

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يأتي ذلك بعد أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقديم مساعدات لتركيا، حيث سافر فريق مكون من 150 من رجال الإنقاذ العسكريين إلى البلاد ليلة الإثنين في ما يعرف بعملية "غصن الزيتون" وقال نتنياهو في بيان"بناء على طلب الحكومة التركية، وجهت جميع السلطات للاستعداد الفوري لتقديم المساعدة الطبية والإنقاذ. ووزيرا الخارجية والأمن على اتصال بالفعل بنظرائهما في الساعات القليلة المقبلة، سنلخص مغادرة الوفد في أقرب وقت قدر الإمكان".

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وخلال المكالمة الهاتفية، أخبر أردوغان هيرتسوغ بأحدث البيانات المتعلقة بالكارثة، وأشار إلى أن هذا كان أكبر زلزال في تاريخ الجمهورية التركية، وردا على ذلك، أشار هرتسوغ إلى أنه تحدث مع نتنياهو وزعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد و "خلصوا إلى أننا في إسرائيل متحدون في رغبتنا في مساعدة تركيا بقدر ما هو ضروري".

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وخلال المكالمة الهاتفية، أخبر أردوغان هيرتسوغ بأحدث البيانات المتعلقة بالكارثة، وأشار إلى أن هذا كان أكبر زلزال في تاريخ الجمهورية التركية، وردا على ذلك، أشار هرتسوغ إلى أنه تحدث مع نتنياهو وزعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد و "خلصوا إلى أننا في إسرائيل متحدون في رغبتنا في مساعدة تركيا بقدر ما هو ضروري".

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كما أعرب أردوغان عن "عميق تعازيه" لهرتزوغ وللشعب الإسرائيلي على الهجوم الذي وقع الأسبوع المنصرم في كنيس نيفي يعقوب في القدس الشرقية.

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