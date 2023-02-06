"غصن الزيتون"-بعثة المساعدات الاسرائيلية تنطلق اليوم الى تركيا

الوفد يضم 150 رجل إنقاذ ينطلق الليلة الى تركيا

تنطلق مساء اليوم بعثة مساعدات تابعة للجيش الإسرائيلي الى تركيا وتضم 150 رجل إنقاذ والتي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون"، للمساهمة في أعمال الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا اليوم وأدى لمصرع أكثير من 2500 شخص وإضابة الآلاف .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن البعثة تضم 150 رجل إنقاذ، بناء على طلب تركي وبالتلائم مع تعليمات المستوى السياسي وهيئة الأركان.

وأضاف كوخاف إن "غالبية الجهود ستكون مركزة على الجانب العملياتي وجمع معلوماتي" مضيفا الى إن قائد البعثة جولان لديه خبرة مع بعثات سابقة، وشدد على أن قضية المساعدات لسوريا ليست ذات صلة في هذه المرحلة ولم تصدر أية تعليمات بالخصوص.

وذكر إن الهيئة الطبية تستعد لإرسال وفد لإنشاء مستشفى ميداني، في حال تقرر بوجود حاجة لذلك، وصدور قرار من وزير الأمن، حاليا يدور الحديث عن عمليات إنقاذ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هذه هي البعثة الـ31 للوحدة خلال الـ40 عاما الأخيرة ونحن نشعر بالتزام كبير بتقديم يد المساعدة لجارتنا وللمواطنين. سنبذل أقصى جهودنا لإنقاذ أشخاص ومساعدة الشعب التركي".

وعلى صعيد متصل أجرى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونقل له تعازيه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا واسفرعن مصرع أكثر من 1500 شخص.