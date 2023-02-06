الزلزال بتركيا وسوريا زاد المخاوف من وقوع زلزال مدمر في إسرائيل

هناك سيناريوهات مختلفة تستعد لها سلطة الطوارئ الوطنية والتي تتدرب عليها

وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا والذي أسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، زاد المخاوف في إسرائيل من سيناريو لزلزال مدمر ومخيف، وذكرت القناة N12 إن هناك 77 سيناريو مختلف لزلازل لدى سلطة الطوارئ الوطنية والتي تتدرب عليها وهي من الخفيف حتى المدمر.

وبموجب السيناريو هناك 26,800 مبنى معرض للهدم، الحديث يدور عن نصف المباني المعرضة للخطر، وسيبقى 170 ألف إسرائيلي بدون مأوى- بسبب انهيار منزلهم، أو أن المساكن التي يعيشون بها ستكون غير آمنة. كما سيتعرض 8,600 إسرائيلي لإصابات متفاوته تحتاج الى علاج طبي، وعدد الضحايا سيبلغ المئات.

يوجد اليوم أنظمة تحذير لم تكن بالماضي، قادرة على حماية الجماهير الذين يمكنهم الخروج بالوقت المناسب. وتجري الجبهة الداخلية دورات تدريبية في المدارس ويتدربون على إخلاء سريع مع الطلاب.

وبحسب تقديرات سلطة الطوارئ الوطنية، يوجد في إسرائيل 60 ألف مبنى معرض للخطر يمكن أن تنهار أو تتضرر بهزة أرضية، وهي تشمل 600 ألف وحدة سكنية.وكان مراقب الدولة الإسرائيلي أشار في تقرير له الى وجود 10 مدن إسرائيلية بخطر كبير جدا عند حدوث الزلازل.

بعد وقوع الزلزال ، طلبت قيادة الجبهة الداخلية من الجمهور تحديث المبادئ التوجيهية للسلوك السليم خلال الزلزال مشيرين إلى أنهم يمكنهم الحصول على التحذيرات من خلال التطبيق.