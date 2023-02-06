وزير الأمن الإسرائيلي يصادق على إقامة مستشفى ميداني في موقع الهزة الأرضية في تركيا

في حين أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو امر بإجراء تقييم للأوضاع بخصوص الجاهزية بإسرائيل

بعد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييما للأوضاع مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي والمدير العام لوزارة الأمن ايال زامير والتي قرر خلالها إقامة مستشفى ميداني جنوب تركيا.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لإرسال المستشفى والذي من المتوقع أن يقدم العلاج لآلاف المصابين الذين سيتم إخراجهم من تحت الأنقاض، مساء غد.

في المقابل أجرى الوزير غالانت مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي آكار وأطلعه على إصداره أوامر لجهاز الأمن بإرسال والتجهيز لبعثة إنقاذ. ولا زالت إسرائيل تدرس كيفية نقل مساعدات الى تركيا.

من جانبه أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي إجراء تقييم للوضع بخصوص جاهزية دولة إسرائيل لهزة أرضية. هنغفي من جانبه يعمل على اجراء الاجتماع بأقرب فرصة بمشاركة كافة الوزارات ذات الصلة.