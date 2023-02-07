مقتل فتى فلسطيني في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في نابلس

الفتى هو حمزة الأشقر ، 17 عاما، من سكان المساكن الشعبية في نابلس شمال الضفة الغربية ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى 42

قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في نابلس وفقا لتقارير فلسطينية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحية الفلسطينية إن الفتى هو حمزة الأشقر ، 17 عاما، من سكان المساكن الشعبية في نابلس شمال الضفة الغربية ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية السنة الحالية في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى 42 قتيل في تصعيد أمني غير مسبوق.

أمس الإثنين، قتل 7 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين في أعقاب مطاردة فلسطينيين أطلقا النار على مطعم في غور الأردن بالقرب من مدخل أريحا.

وبحسب ما ورد، فقد تواجدت القوات الإسرائيلية في المنطقة لإجراء اعتقالات.

يتبع...