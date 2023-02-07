وصول بعثة الإنقاذ الإسرائيلية إلى مطار أضنة القريب من موقع الزلزال بتركيا

وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعثة الإنقاذ الإسرائيلية إلى مطار أضنة في منطقة الزلزال وهي تجري الاستعدادات الأولية لتشق طريقها إلى مناطق الكوارث

وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعثة الإنقاذ الإسرائيلية إلى مطار أضنة في منطقة الزلزال وهي تجري الاستعدادات الأولية لتشق طريقها إلى مناطق الكوارث وهناك سيبدأون عمليات الإنقاذ.

في الأثناء أجرى موظفو وزارة الخارجية اتصالاتهم مع السلطات التركية للسماح باستقبال القوات إلى جانب الاستعداد لاستقبال المستشفى الميداني المتوقع وصوله في وقت لاحق.

وقال نائب سفير إسرائيل في تركيا نداف ماركمان: "كان من الصعب الحصول على الموافقات اللازمة لإنزال القوات، خاصة في ظل الإطار الزمني، واصلنا العمل خلال الليلة الماضية بنشاط مع وزارة الخارجية التركية والجيش، وكذلك سلطات الطيران. يتملكني شعور بالتأثر والاعتزاز برؤية طائرات الجيش الإسرائيلي تهبط في المطار، وهي تقود قوات الإنقاذ لتقديم المساعدة للسكان المتضررين".

Agence IHA via AP الناس وفرق الطوارئ ينقذون شخصًا على نقالة من مبنى منهار في أضنة ، تركيا ، 6 فبراير 2023

يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أوعز بإقامة مستشفى ميداني بجنوب تركيا إثر تقييم للأوضاع مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي والمدير العام لوزارة الأمن ايال زامير.

شهدت تركيا وسوريا أمس الإثنين، أعنف زلزال مدمر عرفته المنطقة منذ قرن تقريبا، تسبب بمقتل ما يزيد عن 4 آلاف شخص ناهيك عن عشرات آلاف المصابين والدمار الهائل حيث سويت آلاف العمارات والمنازل والمتاحف بالأرض. ووصف الرئيس التركي الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939 وأن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره. كما أكد أردوغان امتنانه لوقوف إسرائيل إلى جانب "صديقتها تركيا" في هذه الأوقات الصعبة.