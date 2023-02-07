English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • سوريا: فرار نحو 20 سجينا من عناصر"داعش"بعد الزلزال من سجن في شمال غرب البلاد

سوريا: فرار نحو 20 سجينا من عناصر"داعش"بعد الزلزال من سجن في شمال غرب البلاد

i24NEWS - AFP

دقيقة 2
يبحث السكان عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 شباط / فبراير 2022.
OMAR HAJ KADOUR / AFPيبحث السكان عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 شباط / فبراير 2022.

يحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم"داعش"، بحسب المصدر.

تمكن 20 نزيلا في سجن في شمال غرب سوريا من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم  عناصر من تنظيم"داعش" و قوات الأكراد، أمس الاثنين، بعد أن نفذوا عصيانا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم"داعش"،وفق ما أفاد مصدر في السجن لفرانس برس.

Video poster

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا "بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، ومساء اليوم (...) بدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام من السجن".وأضاف "هرب من السجن قرابة 20 شخصا حسب تقديرات السجن الأولية، ويعتقد انهم من سجناء تنظيم الدولة". 

Video poster

وأشار المصدر الى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة ما تسبب بتصدع جدران السجن وأبوابه.

ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه لم يستطع التحقق ما إذا كان سجناء قد فروا، لكنه أكد حصول عصيان، كما أعلنت الحكومة السورية وهيئات إغاثة أن نحو 1,444 شخصا قتلوا، أمس الاثنين، في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي كان مركزه في جنوب غرب تركيا.

Video poster

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر استهدف مجمعا أمنيا في الرقة، عاصمة الخلافة السابقة في سوريا، بهدف تحرير رفاقهم الجهاديين من سجن هناك. وأدى الهجوم الى مقتل ستة من أفراد القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق