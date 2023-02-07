مولود يبصر النور تحت أنقاض الزلزال في سوريا

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق إنقاذ طفل ولد تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين، هو الأسوأ منذ قرن

في مشهد مؤثر يمثل ولادة الحياة من الرماد، أبصر مولود النور تحت أنقاض الزلزال في ريف حلب بسوريا. انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من فيديو يوثق إنقاذ طفل ولد تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين، هو الأسوأ منذ قرن.

https://twitter.com/i/web/status/1622698676874256384 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه لحد الساعة تم إنقاذ أكثر من 7 آلاف من تحت الأنقاض، في ما تعهدت عشرات الدول بتقديم المساعدات. وأعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سترسل فريقين مكونين من 158 عاملا إلى تركيا، للمساعدة في عمليات الإغاثة والبحث المستمرة. كما وصلت صباح اليوم الثلاثاء بعثة مساعدات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مطار أضنة شاكرباشا في تركيا وتضم 150 رجل إنقاذ والتي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون"، للمساهمة في أعمال الإغاثة، وبعد الاستعدادات الأولية، سوف تشق فرق الإنقاذ طريقها إلى مناطق الكوارث لتباشر عمليات الإنقاذ.