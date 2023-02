مولود يبصر النور تحت أنقاض الزلزال في سوريا

في مشهد مؤثر يمثل ولادة الحياة من الرماد، أبصر مولود النور تحت أنقاض الزلزال في ريف حلب بسوريا. انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من فيديو يوثق إنقاذ طفل ولد تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين، هو الأسوأ منذ قرن.

