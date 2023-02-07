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مولود يبصر النور تحت أنقاض الزلزال في سوريا

i24news

دقيقة 4
رجل يحمل طفلاً مصابًا إثر زلزال ضرب بلدة جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب سوريا في الجزء الخاضع لسيطرة الثوار من محافظة حلب ، مطلع 6 شباط 2023
Rami al SAYED / AFPرجل يحمل طفلاً مصابًا إثر زلزال ضرب بلدة جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب سوريا في الجزء الخاضع لسيطرة الثوار من محافظة حلب ، مطلع 6 شباط 2023

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق إنقاذ طفل ولد تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين، هو الأسوأ منذ قرن

في مشهد مؤثر يمثل ولادة الحياة من الرماد، أبصر مولود النور تحت أنقاض الزلزال في ريف حلب بسوريا. انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من فيديو  يوثق إنقاذ طفل ولد تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين، هو الأسوأ منذ قرن.

https://twitter.com/i/web/status/1622698676874256384

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه لحد الساعة تم إنقاذ أكثر من 7 آلاف من تحت الأنقاض، في ما تعهدت عشرات الدول بتقديم المساعدات. وأعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سترسل فريقين مكونين من 158 عاملا إلى تركيا، للمساعدة في عمليات الإغاثة والبحث المستمرة. كما وصلت صباح اليوم الثلاثاء بعثة مساعدات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مطار أضنة شاكرباشا في تركيا وتضم 150 رجل إنقاذ والتي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون"، للمساهمة في أعمال الإغاثة، وبعد الاستعدادات الأولية، سوف تشق فرق الإنقاذ طريقها إلى مناطق الكوارث لتباشر عمليات الإنقاذ.

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