الصناعات الجوية الإسرائيلية ستوقع اتفاقات دفاعية مع الهند تعزيز العلاقات

أبرمت العديد من الاتفاقيات في الهند على مدار الثلاثين عامًا المنصرمة، حيث زودت جيشها بأنظمة دفاع صاروخي أو رادارات أو أقمار صناعية أو طائرات بدون طيار.

ستشارك الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) في معرض Aero India 2023 المخصص للدفاع، والذي سيقام في الفترة من 13 إلى 17 فبراير/شباط الجاري في بنغالور في الهند، كما ستوقع الشركة الإسرائيلية عدة اتفاقيات دفاعية هناك وستقدم تقنياتها المتطورة الجديدة، بما في ذلك حلول القتال البري وأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI قد أبرمت العديد من الاتفاقيات في الهند على مدار الثلاثين عامًا المنصرمة، حيث زودت جيشها بأنظمة دفاع صاروخي أو رادارات أو أقمار صناعية أو طائرات بدون طيار. تستفيد أنظمة وتقنيات IAI جميع فيلق الجيش الهندي بالإضافة إلى العديد من الوكالات الحكومية. تعمل الشركة الإسرائيلية بشكل وثيق مع القوات الهندية بهدف تطوير تقنيات جديدة للجيش الهندي والقوات الجوية والبحرية.

في العام المنصرم، تم بنجاح إجراء تجارب على نظام دفاع صاروخي بري وبحري بشكل مشترك، حيث نجحت تقنية IAI في اكتشاف جميع الصواريخ التي تم إطلاقها من أجل الاختبارات. يعتقد مسؤولو IAI أن هذه التجارب الناجحة توضح التعاون المثمر بين الهند والشركة الإسرائيلية وتثبت أنهم في طليعة صناعة الدفاع.