القوات الجوية الإيرانية تكشف اليوم عن قاعدة جديدة تحت الأرض تحت اسم "عقاب 44"

وكالة إرنا:“عقاب 44” هي إحدى القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض للقوات الجوية التي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد في السنوات الماضية"

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن"القوات الجوية في الجيش الإيراني ستزيح الستار اليوم عن إحدى قواعدها تحت الأرض في عمق الجبال، وسيكون لهذه القاعدة الكبيرة تحت الأرض القدرة على استقبال المقاتلات الجديدة في سلاح الجو واستخدامها العملياتي" مشيرة إلى أن “عقاب 44” هي إحدى القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض للقوات الجوية التي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد في السنوات الماضية.

IRNA قاعدة القوات الجوية الإيرانية تحت الأرض

واشار تقرير الوكرالة إلى أن العملية تمت :بحضور رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي تم الكشف عن قاعدة “عقاب 44” الجوية في باطن الأرض" وبحسب التقرير فإن "القاعدة قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو العسكري".

IRNA مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى يزورون قاعدة القوات الجوية الإيرانية تحت الأرض "إيجل 44".

وأكد التقرير على أن "القاعدة الجوية تشمل مرافق جانبية كمركز القيادة، وحظائر صيانة المقاتلات، ومعدات الملاحة والمطارات، وخزانات الوقود، وما إلى ذلك، كما لديها القدرة على استخدام جميع أنواع مقاتلات القوات الجوية لتنفيذ المهام"