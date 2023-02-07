تقرير: الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل "وقف مؤقت" لبناء المستوطنات

وقف مؤقت" للإجراءات أحادية الجانب لمدة عدة أشهر في محاولة لخفض مستوى التوترات ووقف التصعيد في الضفة الغربية. بهذه الطريقة تحاول واشنطن الوصول إلى تفاهم

قال تقرير نشره موقع"والا" نقلا عن مسؤولين إسرائيلين وأمريكيين صدر ، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت من اسرائيل "وقف مؤقت بناء المستوطنات وهدم واخلاء منازل الفلسطينيين غير القانونية"، وتابع "خلال زيارته للمنطقة أواخر شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، طلب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الموافقة على "وقف مؤقت" للإجراءات أحادية الجانب لمدة عدة أشهر في محاولة لخفض مستوى التوترات ووقف التصعيد في الضفة الغربية. بهذه الطريقة تحاول واشنطن الوصول إلى تفاهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وافاد التقرير أن "تأجيل بناء المستوطنات اليهودية لبضعة أشهر، وكذلك هدم منازل الفلسطينيين غير القانونية وإخلاء سكانها، قد اقترحا مقابل وقف التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وتجديد الأمن. تنسيق". وطبقا للتقرير ، "أوضحت إسرائيل أنها ستوافق على تقليص بناء المستوطنات وليس وقفها الكامل"

وبحسب التقرير، "تخشى إدارة بايدن من أن يؤدي التصعيد الحالي في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة وتحاول صياغة حزمة من الإجراءات التي سيتخذها الجانبان للمساهمة في تخفيف التوترات في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتزني بلينكن، قد حذر خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، من أن "أفق الأمل للفلسطينيين يتقلص" وقال إن "استعادة الهدوء بعد تصاعد العنف في الضفة الغربية هي "المهمة العاجلة". وجدد "معارضة واشنطن لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وانتهاكات الوضع الراهن في الحرم القدسي وهدم منازل الفلسطينيين"