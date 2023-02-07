علماء الآثار يفكون رموز كنوز سفينة من الحقبة الإسلامية المبكرة عثر عليها على شواطئ البحر الأبيض

تابعت الدكتورة ديبورا سفيكل، أن "بعض الاكتشافات لا تزال بحاجة إلى فك رموز، مثل إناء به نقش في الأبجدية العربية المبكرة أو رمز نجمة خماسية"

قامت مجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين، خلال السنوات القليلة الماضية بفحص بقايا حطام سفينة عثر عليها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من كيبوتس "ماغان ميخائيل" شمالي إسرائيل،القت الضوء على الفترة الانتقالية من الحقبة البيزنطية حتى الحقبة الإسلامية المبكرة.

وقالت الدكتورة ديبورا سفيكل، مديرة الحفريات، لـ i24NEWS عن أهمية هذا البحث: "لدينا شحنة كبيرة من الأمفورا-الجرات الخزفية والتي تحمل الإمدادات، ولدينا بقايا طعام، وعظام حيوانات ... إنها المرة الأولى التي نعثر فيها على حطام سفينة هذا الحجم مع العديد من الاكتشافات ".

وأضافت ديبورا سفيكل، "أنه يشهد ليس فقط على الحياة على متن السفينة ونظامهم الغذائي ولكن أيضًا عن العلاقات الدولية في تلك الفترة. ونرى استمرار التجارة حتى في عهد الاسلام ".

وبعد فترة طويلة ومعقدة من الحفريات تحت الماء، يعمل الفريق في المختبر، لفحص الاكتشافات ومحاولة فك بعض الكتابات على الأوعية. على ما يبدو، لم تكن كل البضائع تحتوي على طعام وإمدادات.

ومن جهته، قال ميشيل، الطالب الذي شارك أيضًا في البحث، "هناك أشياء معينة في مجموعة السيراميك لم تكن لأغراض عملية فقط. لدينا أباريق صغيرة جدًا بها ثقوب صغيرة، ونعتقد أنها كانت تستخدم للعطور أو الزيت الذي كان ثمينًا للغاية. ولأن الفتحة صغيرة جدًا، يمكنك خذ قطرة واحدة فقط في كل مرة".

Daniel Bock آثار من سفينة ماغان مايكل

وتابعت الدكتورة ديبورا سفيكل، أن "بعض الاكتشافات لا تزال بحاجة إلى فك رموز، مثل إناء به نقش في الأبجدية العربية المبكرة أو رمز نجمة خماسية، وتشمل العناصر الأخرى فرشاة شعر قديمة وجزء سفينة خشبية، ساعدت حقيقة دفن أجزاء من السفينة تحت الرمال على البقاء في حالة جيدة لمئات السنين".

ويعد هذا ليس أول حطام سفينة يتم العثور عليها في المنطقة، فقد تم اكتشاف وحفظ سفينة في عام 1985، يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أشياء ثمينة أخرى على شواطئ قيسارية القريبة.

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أوضحت الدكتورة ديبورا سفيكل، أنه "تم العثور على حطام سفينة أخرى في شاطئ دور القريب، البحيرة صعبة للغاية في هذا المكان، وإذا كنت لا تعرفها جيدًا، يمكن أن تتدمر السفينة. نحن نعلم أن نابليون بونابرت أرسل الجنرال لامبرت لتفقد هذا الشاطئ، وأخبره لامبرت أنه إذا لم يكن البحر هادئًا ، فأنت تخاطر بطاقمك، ويمكن أن تنهار السفينة ".

فيما يتعلق بشاطئ "ماغان ميخائيل"، قالت الدكتورة سفيكل إن "السبب الذي أدى إلى غرق السفينة هو على الأرجح خطأ في الملاحة".