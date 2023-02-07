مساعدات عربية واسعة لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

أعلنت عدة دول عربية، على تقديم المساعدات لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، وأدى إلى وقوع أكثر من 6200 قتيل وآلاف الجرحى وتدمير مئات المباني فوق رؤوس قاطنيها.

وأمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وتشمل مبادرة الرئيس، تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.

من جهتها، أنشأت دولة الكويت جسرا جويا لإرسال المساعدات والطواقم الطبية والفنية للمتضررين جراء حادث الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب الجمهورية التركية الصديقة.

غادرت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء متوجهتان إلى تركيا، حيث تعتبر هذه الرحلات أولى طلائع الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الإغاثية وذلك تجسيدا لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.

بدوره، شكل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وفدا وزاريا يتوجه غدا الى سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا والامكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة.

من جانبه، وجه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بتقديم المساعدات اللازمة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا، في حين أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن بلاده سترسل فريق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش.

فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري، نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، معربا "عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين".

كما قررت الجزائر إرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين، وامتد إلى سوريا وبلدان مجاورة.

وقال وزير الداخلية الجزائرية، إبراهيم مراد، في تصريحات للصحافة المحلية، إنّ الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مبرزاً أن فريق الحماية المدينة استجاب بسرعة للعملية التضامنية، مشددا على كفاءته واحترافيته.