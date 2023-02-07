الرئيس المصري يجري اتصالا بنظيره السوري والتركي لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال

أفاد بيان من الرئاسة السورية بأن الأسد "تقدم بالشكر على هذا الموقف من مصر والذي يعبّر عن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بإجراء اتصالا للمرة الأولى بنظيره السوري بشار الأسد، لتقديم العزاء في ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وخلفت آلاف القتلى.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية بأن السيسي "أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس"، وأكد السيسي، بحسب البيان، على "تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق ... وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة".

كما أفاد بيان من الرئاسة السورية بأن الأسد "تقدم بالشكر على هذا الموقف من مصر والذي يعبّر عن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

ويعد هذا الاتصال الأول بين الزعيمين على المستوى الرسمي، على ما أفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية، منذ أن تولى السيسي السلطة في مصر إثر انتخابه عام 2014.

وفي نفس السياق، قالت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء في بيان إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لتقديم التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية،فإن "السيسي أعرب في اتصاله مع أردوغان عن تمنياته بالرحمة للوفيات والشفاء العاجل للجرحى".

وبعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، لقي مصرعه أكثر من 7100 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.