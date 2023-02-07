إسرائيل ترسل مستشفى ميداني لمساعدة المصابين جراء الزلزال المدمر في تركيا

المهمة الانسانية يقودها الفيلق الطبي في القسم التكنلوجي واللوجستي بالجيش الاسرائيلي

اعلنت إسرائيل اليوم أن بعثة مشتركة للجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة ستتوجه الى تركيا لإقامة وتشغيل مستشفى ميداني في المناطق المنكوبة في تركيا، ويقود البعثة الفيلق الطبي في القسم التكنلوجي واللوجستي بالجيش الإسرائيلي.

المهمة الانسانية "غصن الزيتون" التي وصلت اليوم الى تركيا وباشرت مهامها للاهتمام بالمصابين الكثر في الزلزال المدمر، في حين أن المستشفى الميداني من المتوقع أن يعمل في تركيا على مدار عشرة ايام.

ويشارك في المهمة 120 من الكوادر الطبية غالبيتهم من المستشفيات الحكومية والجماهيرية بالإضافة لطاقم لوجستي.

المستشفى سيشمل غرف عمليات، وحدات لمعالجة الاصابات، أشعة سينية ومختبرات. بين أعضاء الوفد سيكون أطباء عظام، أطباء أطفال، أخصائي الصدمات وصدمات الأطفال، والجراحين وأطباء التخذير، العناية المركزة والطب الطوارئ والطب العاجل.

وارتفعت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا سوريا وتركيا أمس الى أكثر من 7.200، وبلغ عدد الاصابات حتى الآن 35 الف، في حين تقدر منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الاصابات الى أكثر من 20 ألف، التقديرات في سوريا هي أن 4 مليون شخص بقوا بدون مأوى.