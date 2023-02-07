ملايين اللاجئين المعرضين للخطر في منطقة بين تركيا وسوريا ضربها الزلزال

قال المتحدث ماثيو سالتمارش: "لا نعرف العدد الدقيق للاجئين المتأثرين وقد لا نعرفه لبضعة أيام، لكننا نخشى أن يكون العدد كبيرًا"

ضرب الزلزال المدمر القاتل الذي ضرب أمس الاثنين حول الحدود التركية السورية، منطقة تأوي ملايين اللاجئين الذين يعانون بالفعل من ظروف يائسة.

بينما ذهب عمال الإنقاذ من جميع أنحاء العالم إلى تركيا وسوريا لإيجاد ومساعدة أولئك الذين نجوا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنها "تحاول الوصول إلى اللاجئين المتضررين، على الرغم من أن برامج المساعدات الحالية لديها تعاني من نقص التمويل".

وقال المتحدث ماثيو سالتمارش: "لا نعرف العدد الدقيق للاجئين المتأثرين وقد لا نعرفه لبضعة أيام، لكننا نخشى أن يكون العدد كبيرًا، نظرًا لأن مركز الزلزال كان قريبًا من المناطق التي تتركز فيها أعداد كبيرة من اللاجئين".

وأضاف ماثيو سالتمارش، أنه "يصعب الوصول إلى بعض المناطق، مما يبطئ التقييم الشامل للخسائر في الأرواح والأضرار".

وتستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، نصفهم تقريبًا من الأطفال. أفادت وكالة فرانس برس أن أكثر من 1.7 مليون من أصل 15 مليون نسمة هم من اللاجئين السوريين في المقاطعات التركية العشر المتضررة من الزلزال .

من جهته، قال فيليب لوكلير، ممثل المفوضية في تركيا، إنه في مقاطعة كيليس، واحد من كل شخصين من اللاجئين السوريين، بينما في غازي عنتاب وسانليورفا وهاتاي، تصل النسبة إلى ما يقرب من 20 في المائة.

وفي نفس الوقت، نزح أكثر من 6.8 مليون شخص داخل سوريا قبل الزلزال، وكان ما يقرب من 60 ألف لاجئ فلسطيني في شمال سوريا المتضرر من الزلزال.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الزلزال كان "ضربة قاصمة" للنازحين السوريين الذين عانوا بالفعل أكثر من عقد من الحرب والأزمة الاقتصادية وعواصف الشتاء، وقال لوكلير إن معظم اللاجئين السوريين في تركيا يعيشون بين السكان المحليين، "في نفس المباني التي انهارت. وهم يشاركون في الإنقاذ كمتطوعين".