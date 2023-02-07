الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتأهب لامكانية حدوث تصعيد في رمضان

جاء هذا بعد التحذيرات المتزايدة من العمليات والتي قفزت مقارنة بالعام الماضي

في تقييم حديث أجرته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا يتضح أن عدد التحذيرات من العمليات قفز خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن هذا الارتفاع الحاد بالتحذيرات يعزى على ما يبدو للأنشطة المتزايدة للجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية، بما يشمل جنين وأريحا، وتستعد الأجهزة الأمنية الى تصعيد حقيقي استعدادا لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهر ونصف.

من الإجراءات الوقائية التي ينوي الجيش الأسرائيلي اتخاذها خلال الشهر القادم هي تعزيز القوات ميدانيا. خلال الأسبوعين المقبلين سينشر الجيش الإسرائيلي وحدات هجومية ميدانية لصالح إحباط عمليات ومجموعات مسلحة، وبعد أسبوعين من ذلك، مع اقتراب شهر رمضان. سيتم إضافة تعزيزات من كتيبتين أو ثلاثة. المخاوف الرئيسية لدى الأجهزة الأمنية هي بأن تتوسع العمليات خلال شهر رمضان خارج حدود الضفة الغربية وتصل أيضا الى القدس-حيث يمكن أن تؤدي أنشطة الجيش الى زيادة تصعيد الوضع.

المخاوف من التصعيد المتوقع ليست فقط في إسرائيل وانما تقض مضاجع الادارة الأمريكية ايضا، حيث بعثت مؤخرا بعثة من المسؤولين الى اسرائيل لنقل رسائل تهدئة. رئيس جهاز المخابرات المركزية الامريكية ويليام بيرنس الذي زار إسرائيل قبل أسبوعين حذر اليوم من أن التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين يشبة فترة عنيفة سبقت الانتفاضة الثانية.