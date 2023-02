اليوم الثالث : حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 9.5 آلاف قتيل

بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا،9500 قتيل و37 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة"، فيما أكد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن "مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض".

وتستمر عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية في سوريا وتركيا وسط ارتفاع في الحصيلة ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

مشاهد لفريق الإنقاذ التابع للجيش الإسرائيلي في تركيا