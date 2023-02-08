اليوم الثالث : حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 9.5 آلاف قتيل
وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، جراء زلزال شرق المتوسط، أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 5,894 قتيلا.
بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا،9500 قتيل و37 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة"، فيما أكد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن "مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض".
وتستمر عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية في سوريا وتركيا وسط ارتفاع في الحصيلة ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
مشاهد لفريق الإنقاذ التابع للجيش الإسرائيلي في تركيا
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تعليق التداول في بورصة إسطنبول
علقت بورصة إسطنبول التداولات، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عام 1999 بعد عمليات بيع عميقة إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد، ويتجه مؤشر بورصة إسطنبول القياسي "BIST 100" إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 7108
خبراء الزلازل: تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا
قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 1185 من رجال الإنقاذ و 79 كلب بحث لتركيا من 19 دولة عضو بما في ذلك فرنسا وألمانيا واليونان. بالنسبة لسوريا ، فإن الاتحاد الأوروبي على اتصال بشركائه في المجال الإنساني على الأرض ويمول عمليات الإغاثة.
إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6234 و37011 مصابا
هزة أرضية خفيفة في اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء"، أن "هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص".
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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2530 قتيلا و4654 مصابا
قامت وزارة الطوارئ في كازاخستان، بإرسال طائرة ثانية إلى تركيا على متنها مجموعة من فرق الإنقاذ والمستلزمات اللازمة والأدوية للمشاركة بعمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا جراء الزلزال المدمر.
وتضم المجموعة الثانية 60 شخصا، من بينهم رجال إنقاذ وأطباء من مركز طب الكوارث التابع لوزارة حالات الطوارئ، وتحمل حوالي 150 نوعا من الأدوات والمعدات الخاصة وأكثر من 160 نوعا من الأدوية.
أكدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها تعمل مع منظمات غير حكومية محلية في سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أيضا، مؤكدة رفضها أي علاقة بالحكومة في دمشق.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، للصحافيين "في سوريا نفسها لدينا شركاء إنسانيون تمولهم الولايات المتحدة ويقدمون مساعدات لإنقاذ حياة" المتضررين.
وأضاف أنتوني بلينكين "نحن مصممون على تقديم هذه المساعدة من أجل مساعدة الشعب السوري على تجاوز هذه المحنة"، مشددا على أن "هذه الأموال ستذهب بالطبع إلى الشعب السوري وليس إلى النظام" في دمشق.