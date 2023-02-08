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زلزال بقوة 3.6 يضرب منطقة القدس الليلة

i24news

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جنود إسرائيليون يشاركون في تدريب إنقاذ يحاكي حالة طوارئ مثل آثار زلزال في منطقة بين اشكلون والحدود مع غزة في جنوب إسرائيل.
GIL COHEN-MAGEN / AFPجنود إسرائيليون يشاركون في تدريب إنقاذ يحاكي حالة طوارئ مثل آثار زلزال في منطقة بين اشكلون والحدود مع غزة في جنوب إسرائيل.

ويشار الى أن مركز الهزة التي شعر بها سكان وسط إسرائيل ايضا جنوبي مدينة نابلس

 

شعر سكان مدينة القدس ، وبيت شيمش قبل منتصف ليلة أمس في هزة أرضية تسببت بتحرك المصابيح والأغراض في المنازل. 

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وأفاد المعهد الجيلوجي أن قوة الهزة الأرضية بلغت 3.6 درجة على سلم ريختر وقعت الساعة 23:14 وكان مركزها على بعد 12 كيلومتر جنوبي شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية ، كما شعر بالهزة الأرضية سكان منطقة الشارون وتل أبيب وسط إسرائيل. 

ويشار الى أن الهزتين الأرضيتين التين وقعتا الاثنين في تركيا وسوريا شعر بها سكان إسرائيل أيضا، وزادت المخاوف بخصوص الجاهزية لهزات أرضية كبيرة متوقعة في البلاد، وفي أعقابها نشرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة للمواطنين. 

وعلى صعيد متصل، بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا،9500 قتيل و37 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة"، فيما أكد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن "مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض". 

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