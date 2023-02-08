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العاصفة الشتوية "باربرا" تستمر في إسرائيل حتى نهاية الأسبوع

i24news

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تساقط الثلوج في جبل الشيخ
Mount Hermon siteتساقط الثلوج في جبل الشيخ

درجة الحرارة اقل من معدلها وهناك احتمال لسقوط الثلوج في مدينة القدس

الطقس العاصف والممطر، ودرجة الحرارة الأقل من معدلها السنوي يتواصل في إسرائيل، وسيستمر هبوب الرياح القوية في أنحاء البلاد، وهناك احتمالات لوقوع عواصف رعدية ومخاوف من حدوث فيضانات في الأنهار شمالي وجنوبي وشرقي البلاد. 

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كما من المتوقع سقوط الثلوج الليلة في المناطق الشمالية، وهناك احتمال بسقوط ثلوج خفيفة في مدينة القدس. 

ومن المتوقع أن يكون الطقس صباح غد مشابها، ماطرا يترافق مع رياح قوية في غالبية المناطق في إسرئيل ويوجد احتمال لوقوع عواصف رعدية منفصلة ومخاوف من فيضانات في الأنها. وتساقطت الثلوج في جبل الشيخ وبلغ ارتفاعها مترين في الجزء الاسفل من الجبل. وستخف حدة الرياح تدريجيا في ساعات ما بعد ظهر يوم غد لكن درجات الحرارة ستبقى أقل من معدلها السنوي. 

أما في يوم الجمعة سيكون الطقس غائما جزئيا، وسيكون ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لكنها ستبقى أقل من معدلها، وفي يوم السبت سيكون الجو غائما جزئيا بدون تغيير كبير في درجات الحرارة. 

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