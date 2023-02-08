ورشة لإصلاح اجهزة الاسطوانات من القرن الماضي في نابلس.. جمال حمو آخر التقنيين في هذا المجال

تصدح اغنيات لكبار المطربين العرب من ورشته لتصل الى شوارع البلدة القديمة القريبة المرصوفة بالحصى في نابلس

يتولى جمال حمو البالغ من العمر 58 عامًا، في ورشته المتداعية في مدينة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية تصليح وبيع أجهزة اسطوانات قديمة كبيرة من القرن الماضي، وهو اخر التقنيين في هذا المجال في المدينة.

تصدح اغنيات لكبار المطربين العرب من ورشته لتصل الى شوارع البلدة القديمة القريبة المرصوفة بالحصى في نابلس ، وجمال هوالوحيد في نابلس الذي يصلح ويبيع ألاسطوانات الكبيرة لعازفين وموسيقين عرب وهي آخر الورشات من هذا النوع في المدينة.

وكما في بقية أنحاء العالم، باتت الموسيقى الرقمية هي السائدة في نابلس، وتناثرت في ورشته اجهزة تسجيل صوت واجهزة للاسطوانات التي يتولى تصليحها، ويعود تاريخ صنعهاالى حقبة ستينات القرن العشرين وسبعيناته.

حتى أن في الورشة عدداً من "الغراموفونات"،وهي اجهزة اسطوانات من سنوات الأربعين بصناديق خشبية عليها ابواق نحاسية كبيرة، يهتم بها حمو لأنها "تراث قديم"، على قوله.

عندما كان حمو في السابعة عشرة من عمره ، بدأ يتعلم كيفية تصليح اجهزة الأسطوانات في المحل ، مستمتعًا بسماع أعظم الفنانين العرب من العصر الذهبي في ذلك الوقت.

ويأتي زبائنه من القدس وبيت لحم وجنين وقلقيلية زمن كل أرجاء الضفة الغربية، ومن الناصرة.