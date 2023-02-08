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الرئيس التركي يتعهد بتأمين مأوى لائق لكافة المتضررين من الزلزال

i24news

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تُظهر صورة مطبوعة تم التقاطها ونشرها في 8 فبراير 2023 ، من قبل المكتب الصحفي للرئيس التركي ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وسط) يتحدث للصحافة في كهرمانماراس ، جنوب شرق تركيا ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال قوي. ضرب المنطقة.
TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPتُظهر صورة مطبوعة تم التقاطها ونشرها في 8 فبراير 2023 ، من قبل المكتب الصحفي للرئيس التركي ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وسط) يتحدث للصحافة في كهرمانماراس ، جنوب شرق تركيا ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال قوي. ضرب المنطقة.

حاءت كلمة الرئيس التركية خلال زيارته الى مكان الزلزال المدمر

تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمة له اليوم من مكان الزلزال أن إعمار المناطق المتضررة سيتم خلال عام وسيتم تأمين إقامة لائقة للمتضررين.

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وقال اردوغان بحسب الأناضول "أن الدولة التركية ستؤمن إقامة لائقة لكافة المتضررين من الزلزال المدمر حتى إعمار منازلهم" لافتا إلى أن إعادة عملية الإعمار ستتم خلال عام"، وشدد أردوغان على أن "الدولة تبذل أقصى جهودها في المناطق المتضررة" وتتعاون مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة الكبير" 

أكد الرئيس التركي على أن السلطات التركية ستعيد "رفع الأنقاض ونعيد إعمار كل المناطق المتضررة" أضاف بأن "الدولة نسقت مع فنادق في أنطاليا ومرسين، ونحن مستعدون لتأمين كل مستلزمات المواطنين من طعام وشراب". 

وبلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 11,324 قتيل حسبما أظهرت أرقام رسمية، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة"، فيما أكد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن "مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض". 

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