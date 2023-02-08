بولندا تعرض على إسرائيل استئناف الزيارات الشبابية لمواقع المحرقة

صرح وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد أن "البولنديين أرادوا العبث بمضامين تلك الجولات وما يمكن أو لا يمكن قوله للشبيبة الإسرائيلية التي تزور مواقع المحرقة".

قدمت بولندا اقتراحا لإسرائيل، يوم الأربعاء، لاستئناف الجولات الشبابية التي تقام إحياء لذكرى المحرقة/الهولوكست في البلاد لطلاب المدارس الثانوية الإسرائيليين بعد تجميد دام عدة أشهر.

وسط الجدل حول ذكرى المحرقة في بولندا، ألغت إسرائيل الزيارات التي تتمحور حول الذكرى تنظمها للشبيبة الإسرائيلية على خلفية محاولات السيطرة على المحتوى التعليمي المقدم للوفود الإسرائيلية. صرح وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد أن "البولنديين أرادوا العبث بمضامين تلك الجولات وما يمكن أو لا يمكن قوله للوفود الإسرائيلية من الشباب الذين يزورون مواقع المحرقة".

في عام 2018، تبنت بولندا قانونًا يحظر مناقشة الحقائق التاريخية المتعلقة بأفعال البولنديين ضد اليهود خلال الهولوكوست، وذهب إلى حد اتهام إسرائيل بتشجيع "مناهضة البولونية"، أو التحيز ضد البولنديين كمجموعة عرقية ودولة بولندا و ثقافتها. أدى هذا التشريع إلى توتر علاقات وارسو بالدولة اليهودية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت القانون بأنه "قرار مخجل وازدراء مشين لذكرى الهولوكوست" وقال: "اختارت بولندا الاستمرار في إيذاء أولئك الذين فقدوا كل شيء".

وبحسب قناة كان الإخبارية ، فإن وارسو سمحت باستئناف الجولات شرط تجريد حراس الأمن الإسرائيليين المرافقين للجولات من السلاح، وكذلك "تعديل بعض المضامين" التي يجري اعتمادها خلال الجولات، فيما لم ترد السلطات الإسرائيلية بعد على العرض.