نتنياهو لرئيس بعثة الإنقاذ في تركيا: أنتم تظهرون للعالم وجهنا الحقيقي

نتنياهو لرئيس بعثة الإنقاذ: أنتم تقومون بعمل إنساني من الدرجة الأولى وتشرفون دولة إسرائيل أيّما تشريف وتظهرون للعالم الوجه الحقيقي للدولة.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال حديث هاتفي مساء الأربعاء مع رئيس بعثة الإنقاذ الإسرائيلية الضابط غولان فاخ المتواجد في تركيا " أنتم تمثلون الوفد الأكثر خبرة على المستوى الدولي. لديكم الكثير من الخبرة المثبتة. أنتم تقومون بعمل إنساني من الدرجة الأولى وتشرفون دولة إسرائيل أيّما تشريف وتظهرون للعالم الوجه الحقيقي للدولة. أرجو أن تبلغ تهنئتي لجميع أعضاء الوفد، قوموا بكل ما في وسعكم لإنقاذ الأرواح وانتبهوا لسلامتكم".

ورد الضابط فاخ بالقول: "نحاول بذل أقصى جهودنا لإنقاذ الأرواح. لقد أنقذنا أربعة أشخاص حتى الآن ونعمل على إنقاذ شخصين آخرين. من حيث الوقت، هذا هو أنجح يوم على الإطلاق مر على البعثات بفضل حقيقة أنكم تمكنتم من الدفع بنا إلى الميدان على وجه السرعة".

ومن جانبه، تحدث وزير الأمن يوآف غالانت مع الضابط فاخ، قائد مهمة الإنقاذ الإسرائيلية إلى تركيا، ومع الرائد ماتان شنايدر، الذي أنقذ ثلاثة عالقين تحت الأنقاض خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وصلت في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء بعثة الإنقاذ الإسرائيلية التي حملت اسم "غصن الزيتون" إلى مطار أضنة في منطقة الزلزال والتوجه فورا إلى مناطق الكوارث للمباشرة بعمليات الإنقاذ. ويشار إلى أن إسرائيل أعلنت أمس الثلاثاء أن بعثة مشتركة للجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة ستتوجه الى تركيا لإقامة وتشغيل مستشفى ميداني في المناطق المنكوبة في تركيا، ويقود البعثة الفيلق الطبي في القسم التكنلوجي واللوجستي بالجيش الإسرائيلي.