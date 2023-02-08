هزة أرضية ثانية خلال 24 ساعة تضرب إسرائيل بقوة 3.4 درجة

أفاد المعهد الجيولوجي لرصد الزلازل في إسرائيل أن شدة الزلزال الذي شعرت به البلاد في وقت سابق بلغ 3.3، على مسافة 20 كم جنوب شرق مستوطنة أريئيل الواقعة شمال الضفة الغربية.

وبلغ مواطنون في عدة مدن إسرائيلية مساء الأربعاء، عن شعورهم بهزة أرضية، في تل أبيب بمركز البلاد وحتى عراد القريبة من البحر الميت وفي روش هعاين المجاورة لأريئيل. ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار نظرا لضعف الهزة. وأضيف أنه يتم التحقق من صحة البلاغات.