هبطت في تركيا قبل قليل، (مساء الأربعاء) 15 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي محملة بمئات الأطنان من المعدات و230 عامل إغاثة من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.

في أعقاب الإعلان عن هبوط بعثة الإنقاذ الإسرائيلية "فروع الزيتون" في تركيا، مساء الأربعاء، أوضح الجنرال غلعاد كنان قائد قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل، "أننا الآن بعد 48 ساعة تقريبا على انطلاق عملية فروع الزيتون، وهي عملية للجيش الإسرائيلي بقيادة قيادة الجبهة الداخلية، ومشاركة شعبة التكنولوجيا والهيئة الطبية والقوات الجوية". وأضاف غلعاد "بالأمس، قمنا بالطيران بمهمة الإنقاذ، والتي كانت الأولى على الأرض ونشارك بالفعل في إنقاذ الأرواح وأنقذنا عددًا كبيرًا من الضحايا. ستكون الخطوة التالية هي إنشاء مستشفى ميداني".

وتابع " نقوم بالفعل بنقل حوالي 100 طن من المعدات التي ستسمح لنا بالاستقرار هناك ومساعدة الجرحى والمتضررين من الزلزال. نحن فخورون جدًا بأن نكون في جانب العطاء ومساعدة الشعب التركي في أوقاتهم الصعبة نتيجة لهذا الزلزال. أعتقد أن هذا العمل يعكس إلى حد كبير قيم الجيش الإسرائيلي وقيم دولة إسرائيل. ستواصل القوات الجوية العمل على مدار الساعة لتمكين أي مساعدة وأي مهمة تطلبها للمساعدة في هذا الجهد المهم للغاية، والذي يتعامل مع إنقاذ الأرواح ومساعدة الشعب التركي المحتاج".

IDF مساعدات إنسانية إسرائيلية تستعد للصعود على متن طائرة في طريقها إلى تركيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنأ أعضاء الوفد العاملين في مكالمة هاتفية مع رئيس بعثة الإنقاذ الإسرائيلية الضابط غولان فاخ المتواجد في تركيا حيث قال "أنتم تمثلون الوفد الأكثر خبرة على المستوى الدولي. لديكم الكثير من الخبرة المثبتة. أنتم تقومون بعمل إنساني من الدرجة الأولى وتشرفون دولة إسرائيل أيّما تشريف وتظهرون للعالم الوجه الحقيقي للدولة".