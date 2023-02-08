الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم منزل منفذ عملية القدس التي راح ضحيتها 7 إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه يعتزم هدم منزل منفذ الهجوم بإطلاق النار على سبعة مدنيين في حي نيفي يعكوف، عند مدخل كنيس عطيرت أفراهام، في القدس الشرقية

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه يعتزم هدم منزل منفذ الهجوم بإطلاق النار على سبعة مدنيين في حي نيفي يعكوف، عند مدخل كنيس عطيرت أفراهام، في القدس الشرقية قبل أسبوعين.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد تقرر هدم الشقة التي يسكن فيها منفذ عملية القدس خيري علقم. وسبق أن مدد قائد قيادة الجبهة الداخلية المصادرة المؤقتة على وقع إغلاق شقة علقم بصورة فورية، وتم في أعقاب دراسة مطالبات العائلة بعدم الإقدام على هدم المنزل، اتخاذ قرار برفضها.

وبصدور الأمر بتمديد الإغلاق المؤقت، تم إخطار عائلة منفذ عملية القدس بهدم الشقة.

في 27 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري قُتل ستة إسرائيليين إضافة إلى مواطن أوكراني خارج كنيس يهودي في حي يسكنه يهود ينتمون للطائفة الحريدية المتزمتة في القدس الشرقية، وأصيب ثلاثة آخرون، فيما تم الإجهاز على منفذ العملية في الحال.

وفي أعقاب قرار القيادة السياسية، قامت شرطة منطقة القدس وجنود القوات الخاصة والجيش الإسرائيلي خلال أربع وعشرين بإغلاق منزل خيري علقم منفذ عملية نيفيه يعكوف ساعة في منطقة الطور في القدس الشرقية. وعلق وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير على إغلاق منزل علقم بالقول: "جيد أنه تم بسرعة قبول اقتراحي بإغلاق المنزل وختمه فذلك يبعث برسالة للعدو لكن يجب أن نتخذ عدة خطوات أخرى توضح أننا خرجنا لمهاجمته".