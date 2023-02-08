أردوغان يقر بوجود "أوجه قصور" في الاستجابة للزلزال في تركيا

"بالطبع، هناك أوجه قصور. وليس من الممكن أن نكون جاهزين مقدما لكارثة مثل هذه" قال الرئيس في أحد أكثر ردوده مباشرة حتى الآن على الاتهامات بفشل حكومته بالاستجابة

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بوجود "أوجه قصور" في استجابة تركيا الأولية للزلزال الهائل الذي أودى بحياة الآلاف.

وفي حديثه للصحفيين في إقليم كهرمان ماراس بالقرب من مركز الزلزال، قال أردوغان إن هناك مشاكل في الطرق والمطارات، لكن كل شيء سيتحسن يوما بعد يوم. وأضاف أن عدد القتلى في بلاده ارتفع إلى أكثر من 8500 وأن حوالي 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة تمتد على مسافة 280 ميلاً.

"بالطبع، هناك أوجه قصور. الأمور واضحة. وليس من الممكن أن نكون جاهزين مقدما لكارثة مثل هذه" قال الرئيس في أحد أكثر ردوده مباشرة حتى الآن على الاتهامات بأن حكومته فشلت في توفير عدد كاف من رجال الإنقاذ والمساعدات. وأشار أردوغان إلى أن حكومته تهدف إلى بناء مساكن في غضون عام لمن نزحوا عن منازلهم في المحافظات العشر المتضررة، حيث قام بأول زيارة له للمنطقة المنكوبة منذ يوم الاثنين - عندما ضرب زلزالان هائلان تركيا وسوريا في غضون ساعات.

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وقال سكان غاضبون لفرانس برس إن مؤسسات الدولة فشلت في الوصول في الوقت المناسب بالطعام أو الخيام أو المعدات للبحث عن ناجين محاصرين. كما رأى مراسلو وكالة فرانس برس أقارب المنكوبين يستخدمون أيديهم العارية للعثور على أحبائهم تحت الأنقاض في بعض المواقع التي تضررت بشدة.

أحدث الزلزال الأكثر تدميرا منذ عقود، دمارا في المستشفيات والمطارات والطرق، ودمر أكثر من 6400 مبنى في تركيا. كما قال إنه يجب على المواطنين الاستماع فقط إلى تعليمات السلطات وتجاهل "المحرضين".

قامت السلطات بحجب تويتر عن مزودي خدمات الهاتف المحمول الأتراك الرئيسيين مع تصاعد الانتقادات عبر الإنترنت على استجابة الحكومة إزاء الكارثة المدمرة، واحتجزت الشرطة 18 شخصًا بسبب منشورات "استفزازية" على مواقع التواصل الاجتماعي.