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الثالثة خلال 24 ساعة: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال إسرائيل

i24news

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منظر لمغارات رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في رأس الناقورة ، المعروفة في لبنان برأس الناقورة ، على الحدود بين البلدين ، في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2022.
JALAA MAREY / AFPمنظر لمغارات رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في رأس الناقورة ، المعروفة في لبنان برأس الناقورة ، على الحدود بين البلدين ، في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

أفاد مرصد الزلازل بوقوع هزة أرضية مساء اليوم الأربعاء، على الحدود اللبنانية السورية بقوة 4.3 على مقياس ريختر، وهي الهزة الأرضية الثالثة في إسرائيل خلال 24 ساعة

أفاد مرصد الزلازل بوقوع هزة أرضية مساء اليوم الأربعاء، على الحدود اللبنانية السورية بقوة 4.3 على مقياس ريختر، وهي الهزة الأرضية الثالثة في إسرائيل خلال أربع وعشرين ساعة.

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وتأتي الهزة الأرضية بإطار زمني لا يتعدى 24 ساعة في أعقاب هزتين شعر بها المواطنون في إسرائيل فيما قد يعتبر ذلك النشاط الجيولوجي هزات ارتدادية ناجمة عن زلزالي تركيا وسوريا المدمرين

ووردت تقارير عن الزلزال عن طريق البريد الأحمر على موقع ynet ، أبلغ خلالها مواطنون من نهاريا (بالشمال) وحيفا وصفد وميغدال هعيمك ورعنانا في المركز عن ارتجاجات بمحيطهم. وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية، المسؤولة عن المعهد الجيولوجي، وقوع زلزال "قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل". 

وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ، فإن مركز الزلزال كان بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وبلغت قوته 4.3 درجة وبعمق 30 كلم، وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية إلى أن قوة الزلزال بلغت 4.1 درجة.

وشعر السكان في إسرائيل بزلزال بلغت قوته 3.3 درجة في فترة ما بعد الظهر في جميع أنحاء البلاد، كان مركزه على بعد حوالي 20 كيلومترا من مستوطنة أريئيل. أما مركز الزلزال الأول الذي وقع الليلة الماضية فكان قريبا من مدينة القدس وشعر به سكان المنطقة

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