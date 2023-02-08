الحاخام مندي تشيتريك يتحدث لـ i24NEWS عن تجربته المباشرة في كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا

مندي تشتريك "لا يمكننا تأكيد أي شيء، لكننا نأمل ونصلي أن يخرجوا من تحت الأنقاض وهم بصحة جيدة،رغم ذلك، مع مرور الوقت يصبح الأمر أكثر صعوبة"

تحدث رئيس تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية الحاخام مندي تشتريك لـ i24NEWS ، اليوم الأربعاء، عن تجربته في تركيا والكارثة التي شاهدها مباشرة من الزلزال الذي دمر عدة مدن وأودى بحياة الآلاف، وقال إنه عند وصوله إلى مدينة أنطاكيا الجنوبية، الإثنين المنصرم، (عندما ضرب تركيا وسوريا زلزال بقوة 7.8 درجة) بدأ في مساعدة فرق الإنقاذ التابعة للجالية اليهودية التركية في البحث عن أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة وإجلائهم.

وأفاد الحاخام مندي تشتريك، عندما سئل عن أحوال أعضاء الجالية اليهودية في أنطاكيا، "لا يمكننا تأكيد أي شيء، لكننا نأمل ونصلي أن يخرجوا من تحت الأنقاض وهم بصحة جيدة،رغم ذلك، مع مرور الوقت يصبح الأمر أكثر صعوبة."وأوضح أن "فريق الإنقاذ في مدينة أنطاكيا القديمة نظمه الحاخام الأكبر في تركيا إسحاق هاليفا في محاولة لإحضار الجالية اليهودية إلى بر الأمان".

وتابع "المدينة تتعرض لدمار كامل - لا كهرباء ولا وقود ولا تدفئة. وقد انهارت العديد من المباني وتضرر كنيس يهودي أيضا " وأضاف"تمكنا من دخول الكنيس وإخراج مخطوطات التوراة وإيصالها إلى بر الأمان. لا يزال المعبد قائما لكن الجدران متصدعة تماما "وقال " البقاء في المدينة خطر للغاية، هناك فرق إنقاذ تحاول إخراج الناس من تحت الأنقاض" وتابع،"نحن نصلي من أجل نجاة المنكوبين" ودعا إلى "إرسال التبرعات أو الأدوية أو أي شيء لمساعدة رجال الإنقاذ والناس".

وفي السياق وفي أعقاب الإعلان عن هبوط بعثة الإنقاذ الإسرائيلية "غصن الزيتون" في تركيا، مساء الأربعاء، أوضح الجنرال غلعاد كنان قائد قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل، "أننا الآن بعد 48 ساعة تقريبا على انطلاق عملية غصون الزيتون، وهي عملية للجيش الإسرائيلي بقيادة قيادة الجبهة الداخلية، ومشاركة شعبة التكنولوجيا والهيئة الطبية والقوات الجوية". وأضاف غلعاد "بالأمس، قمنا بالطيران بمهمة الإنقاذ، والتي كانت الأولى على الأرض ونشارك بالفعل في إنقاذ الأرواح وأنقذنا عددًا كبيرًا من الضحايا. ستكون الخطوة التالية هي إنشاء مستشفى ميداني".