مخاوف تنهش لاجئين من سوريا من عدم وصول تبرعاتهم لمنكوبي الزلزال بفعل الانقسامات السياسية

قال سوري يعيش بلندن "لا يشعر السوريون في الخارج بالثقة حيال إرسال التبرعات إلى المنظمات التي تعمل تحت سيطرة الرئيس الأسد على الرغم من الحاجة الماسة

أعرب السوريون المهجرون الراغبون بمساعدة ضحايا الزلزال المدمر عن قلقهم من ألا تصل التبرعات إلى من يحتاجون إليها بسبب الانقسامات السياسية العميقة في البلد الذي مزقته الحرب.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب تركيا وسوريا إلى سقوط مجمعات سكنية وتدمير المستشفيات والبنية التحتية وتسبب في إصابة آلاف الأشخاص أو تشريدهم، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص آخرين. في سوريا، بلغ عدد القتلى مؤخرًا 2992، بما في ذلك 1730 في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في الشمال الغربي، وفقًا لمنظمة الخوذ البيضاء التطوعية.

جمع فريق "ملهم" التطوعي، وهو منظمة سورية غير حكومية نشطة في الشمال الغربي، بالفعل أكثر من 1.7 مليون دولار عبر حملة إنستغرام. ومع ذلك، أثار نجاحها شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي من أن المساهمات لم تصل إلى السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الرئيس بشار الأسد. وقال عاطف نانو أحد مؤسسي فريق ملهم لرويترز "فريقنا ممنوع من العمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة."

وتابع أن "النظام السوري لا يسمح إلا للمنظمات التابعة له بالمساعدات الإنسانية". أي شخص يتعاون مع منظمتنا يعتبر إرهابيا. وأشار نانو إلى أن حوالي 80 بالمائة من التبرعات جاءت من أشخاص في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، لكن بعض السوريين يخشون أن ينتهي الأمر بمثل هذه الأعمال الخيرية إلى حكومة الأسد.

Bakr ALKASEM / AFP امرأة سورية، نزحت نتيجة الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا قبل يومين، ترقد تحت شجرة في حقل على أطراف بلدة الجنديريس التي يسيطر عليها المتمردون في 8 شباط / فبراير 2023.

قال ملاذ الزعبي، وهو سوري يعيش في لندن، "لا يشعر السوريون في الخارج بالثقة حيال إرسال التبرعات إلى المنظمات التي تعمل تحت سيطرة الرئيس الأسد على الرغم من الحاجة الماسة".

لطالما عارض نظام الأسد عملية إنسانية تقدم مساعدات لسوريا من تركيا منذ 2014، قائلاً إن المساعدة يجب أن تصل عبر العاصمة السورية دمشق. يوم الأربعاء، تمت إتاحة الطريق الحدودي الوحيد المؤدي إلى معبر المساعدات الإنسانية بين تركيا وسوريا بعد أن دمره الزلزال، حسبما قال مسؤول في الأمم المتحدة لشبكة CNN News ، مؤكدًا أن المساعدات ستبدأ يوم الخميس.