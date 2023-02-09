بعد 3 أيام من الجهود والمحاولات للوصول عبر شق طرق معقدة، وصل الليلة الماضية فريق إنقاذ خاص إلى أنطاكيا بتركيا ليجدا رئيس الجالية اليهودية وزوجته قد فارقا الحياة

بعد ثلاثة أيام من الجهود والمحاولات للوصول عبر طرق معقدة، وصل الليلة الماضية فريق إنقاذ خاص إلى أنطاكيا بتركيا مكون من جنود قيادة الجبهة الداخلية ومتطوعين من جمعية زاكا الحريدية، إلى المبنى الذي انهار جراء الزلزال حيث عاش رئيس الجالية اليهودية وزوجته شاؤول وفورتونا جونيدي، اللذان تم الإعلان عنهما مفقودين منذ الانهيار.

وعمل المنقذون بشكل متواصل وبتفان وفي ظروف صعبة لعدة ساعات، حتى تم العثور على الاثنين، وقد فارقا الحياة.

في الأثناء، يواصل متطوعو الوفد الإسرائيلي في تركيا جهودهم للعثور على بوادر للحياة بغية إنقاذ المزيد من المدنيين من تحت الأنقاض.