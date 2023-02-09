حاخام رئيس شرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح وقت التجمع في الكنس

برخياهو: أناشد حاخامات إسرائيل أن يوجهوا مجتمعاتهم بأن يحمل كل شخص لديه رخصة لحمل سلاح ناري سلاحه معه يوم السبت، خاصة أثناء أوقات الصلاة في الكنس

دعا الحاخام الأكبر للشرطة الإسرائيلية، رامي برخياهو، في رسالة اليوم الخميس الحاخامات والمصلين إلى حمل أسلحة مرخصة وقت التجمع في الكنس درءاً لأي هجمات عدائية محتملة تستهدف اليهود.

يثير تجمع المدنيين الإسرائيليين في المعابد اليهودية مخاوف أمنية، على خلفية عملية الهجوم التي نفذها أحد المقدسيين في حي نيفيه يعكوف بالقدس بجوار مدخل كنيس قديم يعرف باسم "عطيرت افراهام" في 27 كانون الثاني/ يناير وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين.

وقال برخياهو إن الهجوم أظهر أن "الأحياء والمعابد اليهودية (الكنس) يمكن أن تكون هدفًا واسعًا للأعمال الإرهابية". وأشار إلى أنه هذا الحادث يأتي في سياق هجمات عدائية سابقة نفذها فلسطينيون في مدينتي بني براك وإلعاد العام الماضي".

وقال مشددا "بالتشاور مع الحاخامات البارزين وبناءً على توصية من سلطات الشرطة ذات الصلة، أناشد حاخامات إسرائيل أن يوجهوا مجتمعاتهم بأن يحمل كل شخص لديه رخصة لحمل سلاح ناري سلاحه معه يوم السبت، خاصة أثناء أوقات الصلاة في الكنس".

وأضاف الحاخام أن كل كنيس يجب أن يكون به هاتف خلوي كوشير يمكن استخدامه للاتصال بالشرطة في حالة الطوارئ. وشدد على أنه في حال وقع طارئ يشكل "خطرًا على الحياة"، يجب الاتصال بالشرطة حتى يوم السبت.