مسؤول أميركي لـ i24news: " تركيزنا الآن على عملية البحث والإنقاذ وليس بالوارد التفكير بتغيير موقفنا تجاه الحكومة السورية"

وربيرغ: "في المناطق التي تحت سيطرة النظام لدينا الإمكانية لإيصال المساعدة عبر الأمم المتحدة. وليس هناك أي تمييز".

وسط اتهامات نظام الأسد لواشنطن بمنع وصول المساعدات إلى سوريا والمناطق التي تقع تحت سيطرة النظام على وجه الخصوص على خلفية الزلزال العنيف الذي خلف دمارا واسع النطاق، يلقي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ الضوء على كيفية توصيل المساعدات وتركيبة الأمور حيث أجرت قناة i24news لقاء سريعا مع المسؤول الأميركي لاستبيان حقيقة الادعاءات من عدمها.

واستهل الزميل المحرر في قناة i24news الحوار بالسؤال عن إجراءات الإدارة الأمريكية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

سامويل وربيرغ: الرئيس جو بايدن قال منذ بداية الأزمة أننا سنقدم كل المساعدة اللازمة وسنفعل كل ما بوسعنا لتقديم المساعدة المباشرة للشعب التركي والشعب السوري. ولدينا تواصل مباشر مع الدولة التركية هي حليف في الناتو، وهذه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في هذه المنطقة. وفي المناطق التي تحت سيطرة النظام لدينا الإمكانية لإيصال المساعدة عبر الأمم المتحدة. إذن ليس هناك أي تمييز، لدينا الإمكانية لإيصال المساعدات في كل أنحاء البلد في سوريا.

لكن الحكومة السورية تتهمكم (الغرب) أنكم تتجاهلون المتضررين السوريين لا سيما الواقعين تحت الحكومة السورية.

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار من يتكلم هنا....صعب جدا أن نأخذ أقوال من نكّل بشعبه كحقيقة.... من جانبنا نحن نعرف الحقيقة. ويضيف في الأيام القادمة ستكون على أرض الواقع احتياجات أخرى وذلك بحكم الخبرة مع حالات مماثلة.

هل تتجاوز الدول التي تقدم المساعدات قانون قيصر عندما تتعامل مع الحكومة السورية؟

ليس هناك ما يمنع المساعدة الإنسانية. هنتاك استثناءات في كل القوانين والعقوبات، بما في ذلك عقوبات قيصر.

لماذا لا ينطبق هذا الأمر على البيت الأبيض للتعامل مع الحكومة السورية في هذه المرحلة الحساسة؟

كما قلت لدينا الإمكانية لإيصال المساعدات عبر الأمم الأمتحدة. العقوبات لا تمثل أي عائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا.

لأي مدى يمكن لهذه الكارثة أن تسهم في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها من سوريا لا سيما وأن اللاجئين السوريين والنازحين سيدفعون ثمن هذه الكارثة؟

تركيزنا الآن على عملية البحث والإنقاذ ولدينا الطقس القاسي. ليس بالوارد الآن التفكير بالسياسة أو بتغيير موقفنا تجاه الحكومة في سوريا. تركيزنا الآن على الشعب السوري والشعب التركي والآلاف الذين فقدوا عائلاتهم.