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مسؤول إسرائيلي لصحيفة سعودية: سنهاجم المعدات الإيرانية المرسلة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات

i24news

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تظهر صورة نشرها مكتب الجيش الإيراني في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 طائرة مقاتلة من طراز F-4E Phantom II تابعة لسلاح الجو الإيراني تحلق خلال تمرين جوي في أصفهان بوسط إيران.
Iranian Army office / AFPتظهر صورة نشرها مكتب الجيش الإيراني في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 طائرة مقاتلة من طراز F-4E Phantom II تابعة لسلاح الجو الإيراني تحلق خلال تمرين جوي في أصفهان بوسط إيران.

مسؤول عسكري اسرائيلي يؤكد تكثيف المراقبة على سوريا جوًا وبرًا وبحرًا

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لـصحيفة "إيلاف" السعوديّة، انه "اذا نقلت إيران معدات وأسلحة لسوريا تحت غطاء المساعدات الانسانية فسوف تلقى منا ردًا عسكريًا صارمًا دون تردد".

وأشار المسؤول الإسرائيلي أنّ "هناك معلومات تشير الى ان إيران ستستغل الوضع المأساوي في سوريا وتحت غطاء المساعدات الانسانية سترسل أسلحة ومعدات لحزب الله وأسلحة واجهزة ومنظومات تساعد في تموضعها بسوريا، الامر الذي لن تقبل به إسرائيل، وستكون جاهزة لضرب اي معدات او أسلحة في اي مكان داخل الاراضي السورية".

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وتشير المعلومات الى ان إسرائيل كثفت مراقبتها جوا وبرا وبحرا على كل ما تنقله إيران الى سوريا في هذه الايام، وان مسيرات إسرائيل تعمل ساعات اضافية في محاولة لتعقب الشاحنات والمعدات التي ترسلها إيران الى ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وقال المسؤول للصحيفة ان "ايران حاولت  في السابق ارسال معدات وأسلحة عبر شاحنات خضار وفواكه وشاحنات اغاثة اخرى. وقصفت إسرائيل بعض هذه الشاحنات خلال العام الماضي واوائل هذا العام، بعدما عبرت من العراق إلى الاراضي السورية".

Aaref WATAD / AFP
Aaref WATAD / AFPالمخيمات السورية

اما بشأن المساعدات الانسانية لضحايا الزلزال، فقال المسؤول ان الجيش لم يتلقى اي تعليمات لتزويد سوريا بأدوية او معدات او بطانيات، وان ما نشر في الاعلان كان على ما يبدو مقصودا من جهة ما لزجّ إسرائيل في مسائل لا دخل لها فيها.

وختم المسؤول وقال ان إسرائيل مستعدة لنقل اي ادوية او احتياجات لضحايا الزلزال في كل مكان اذا اقتضت الحاجة وطُلِبَ منها ذلك.

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