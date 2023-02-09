ظاهر مئات المتظاهرين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع غزة في القدس وخارج منزل بنيامين نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية

نظم حوالي 2000 متظاهر من جنود الاحتياط مسيرة الى القدس اليوم (الخميس) ضد الثورة القضائية، وتظاهر مئات المتظاهرين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع غزة في القدس وخارج منزل بنيامين نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية.

وتحدث رئيس الأركان السابق دان حالوتس في تجمع جنود الاحتياط في جبل هرتسل، ووصف الاحتجاج بأنه "مسيرة لتحرير القدس من الحصار الذي تفرضه الحكومة" الاسرائليلة، وأكد رئيس الأركان السابق: "هذه حرب من أجل حريتنا، ولأجل الدفاع عن وثيقة الاستقلال الذي يحاولون محو خطوط مهمة منها. لن سنسمح بذلك ".

ووصف حالوتس أن "أهم بنود الوثيقة هي الحرية والديمقراطية واليهودية. أنا أحترم اليهودية، ولكن عندما يتم استخدامها بشكل سيئ، فإنها لن تعد ديمقراطية، وأن كل من يقف هنا قاتل في السابق وكان مستعدًا للموت من أجل وطنه أكثر من مرة واحدة. وهذا الموت دفاعًا عن بلدنا لا يزال قائما".

واستمر رئيس الأركان السابق في مهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "متهم بالفساد هرب بكل قوته من الزي البرتقالي للسجناء. وسنرى ما إذا كان تحالفه سيرسل أفراده لحماية أمن إسرائيل ". وأضاف حالوتس: "سنرى من سيدير ​​الدبابات والطائرات والغواصات والسفن التي اشتراها نتنياهو ".

في نفس الوقت الذي احتج فيه جنود الاحتياط في جبل هرتس، تظاهر حوالي 150 شخصًا بالقرب من منزل نتنياهو في قيسارية، وتظاهر حوالي 400 شخص من حركات الرايات السوداء بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس. وخلال المظاهرة اندلعت مواجهة بين بعض المتظاهرين واليمين المتطرف الذي لوحوا بلافتة كتب عليها "اليساريون خونة".

أراد المتظاهرون في القدس في البداية التظاهر أمام منزل رئيس الوزراء في شارع غزة، لكن وفقًا لمنظمي الاحتجاج، فإن الشرطة "ضيقت خطواتها" وطلبت تنظيم التظاهرة في ساحة باريس، التي تبعد عدة مئات الأمتار عن المكان، حتى "لا يزعج الجيران". وأوضحت الشرطة أنها أصدرت تعليمات للمنظمين "وفق قرارات المحكمة العليا وإجراءات التظاهر أمام منازل الشخصيات العامة".