رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي يشارك في مؤتمر عسكري دولي في البحرين

كانت زيارة رئيس الأركان سرية ، لكن ظهرت صورة له وهو جالس في لقاء مع ولي عهد البحرين. صباح (الخميس) في كبريات الصحف بالدولة

يزور رئيس الأركان هرتسي هاليفي البحرين في مؤتمر عسكري دولي بمشاركة كبار القادة العسكريين من الدول العربية ، وكانت زيارة رئيس الأركان سرية ، لكن ظهرت صورة له وهو جالس في لقاء مع ولي عهد البحرين. صباح (الخميس) في كبريات الصحف بالدولة.

هذه هي الزيارة الأولى لهليفي بصفته رئيس أركان إلى إحدى الدول المبرم معها اتفاقية إبراهيم، والمرة الأولى التي يشارك فيها كرئيس للأركان في لقاء مع القادة العسكريين للدول العربية.

يُعقد المؤتمر الأمني ​​تحت رعاية القيادة المركزية للجيش الأمريكي ، ويشارك في الحدث قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا.

وتولى الجنرال هرتسي هليفي قبل ثلاثة اسابيع مهامه رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي رسميا في مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتعهد هليفي الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات تجهيز "الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة".

ويأتي تولي هليفي منصبه في وقت يشهد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تصاعدا ملحوظا خصوصا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات منتظمة.