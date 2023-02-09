فوز زياد النخالة بولاية ثانية كأمين عام للجهاد الإسلامي

جدير بالذكر أنّ حركة الجهاد الإسلامي انتخبت النخالة أميناً عاماً لها خلفاً لرمضان شلح في الـ28 من أيلول/سبتمبر عام 2018.

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بفوز الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بولاية ثانية في قيادة الحركة ومدتها أربع سنوات. وذكرت المصادر أنّ التجديد للنخالة سيتم بالتزكية في الانتخابات القيادية المرتقبة الشهر المقبل بعد عدم تقدم أي قيادي آخر في الحركة بأوراق ترشحه.

يُشار إلى أنّ انتخابات المكتب السياسي للحركة ستجري أوائل شهر آذار/مارس القادم. وجدير بالذكر أنّ حركة الجهاد الإسلامي انتخبت النخالة أميناً عاماً لها خلفاً لرمضان شلح في الـ28 من أيلول/سبتمبر عام 2018.

يذكر ان النخالة وصل الى مصر للقاء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة، وذلك عقب زيارة رئيس حركة الجهاد الإسلامي. وذلك لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.يضم الوفد صالح العاروري نائب رئيس الحركة، خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج.

وسيبحث الوفد الفلسطيني مع القيادة المصرية الإجراءات التي تقوم بها اسرائيل في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة اليمين الحالية. والتقى الوفد سوف بعدد من المسؤولين المصريين، وأبرزهم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.