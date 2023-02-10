جهود مصرية لمنع نشوب صراع بين اسرائيل والفلسطينين في شهر رمضان

وقال مسؤولون مصريون إنه في إطار الجهود، وصل وفود من حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة هذا الأسبوع

سرّعت مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتقليل فرص اندلاع أعمال عنف في القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان، خشية انتشارها إلى قطاع غزة خلال الشهر الكريم. وقال مسؤولون مصريون إنه في إطار الجهود، وصل وفود من حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة هذا الأسبوع، بعد محادثات أجريت مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال مسؤولان مصريان إن القاهرة تعتقد أن الوضع قد يخرج عن السيطرة، وقد يرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحساسيات الفلسطينية بشأن السيطرة الإسرائيلية على مدخل القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والتي ستبدأ في نهاية شهر مارس\آذار. ووفقًا للمصادر، طلبت مصر أيضًا من الولايات المتحدة الاتصال بإسرائيل للمساعدة في منع اندلاع أعمال عنف، وفي الوقت نفسه بذلت جهودًا ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وصل اول أمس إلى القاهرة وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للتنظيم إسماعيل هنية. وقال مصدر مصري لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المشاورات مع وفد حماس جاءت بعد مشاورات مماثلة مع الجهاد الإسلامي. وأضاف المصدر أن "مصر تسابق الزمن لوقف أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء".

(AP Photo/Mahmoud Illean) المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في الحرم القدسي الشريف بالبلدة القديمة بالقدس ، الجمعة ، نيسان / أبريل. 16 ، 2021.

في الأيام الأخيرة، اتهم القيادي في الجهاد الإسلامي داود شهاب إسرائيل بمحاولة تغيير الوضع الراهن في القدس والضفة الغربية، على حد تعبيره، في إشارة إلى خطط الحكومة لتوسيع البناء في المستوطنات والصعود إلى الحرم القدسي الشريف. وقال شهاب إن منظمته أوضحت للمصريين أنه "لن يتمكن أحد من كبح جماح نفسه إذا استمرت الاستفزازات الإسرائيلية خلال شهر رمضان".

وتأتي جهود مصر ونداءها للولايات المتحدة على خلفية التحذير الذي أصدره رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وليام بيرنز ، الذي زار إسرائيل قبل أسبوعين ونصف ، والذي جاء بموجبه هشاشة الأوضاع في المنطقة وتزايد العنف بينهما. قد يؤدي الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اندلاع انتفاضة ثالثة.