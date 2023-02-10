كشف الخطة الأمريكية الطموحة لتأسيس "جمهورية ديمقراطية" في إيران

أعضاء مجلس النواب الأميركي يقدمون خطة لدعم نظام "ديمقراطي علماني" في إيران

تلاشت "مظاهرة الحجاب" التي اجتاحت إيران في الأشهر الأخيرة في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، بشكل شبه كامل. في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة العمل على المستوى السياسي والدبلوماسي، جنبًا إلى جنب مع دول أوروبا الغربية، لمساعدة معارضي النظام في طهران.

وفي غضون ذلك، دعا أعضاء الكونغرس الديمقراطي والجمهوري إلى " إقامة جمهورية ديمقراطية "في إيران، وطالب الحلفاء الأوروبيين بإغلاق السفارات الإيرانية،وبالتالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وقدم البرنامج الخاص الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد فقط من خطاب بايدن، في الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، عندما أعرب الكونجرس عن دعمه لإقامة "الجمهورية الديمقراطية" في إيران. ويُظهر القرار بوضوح أن الكونجرس الأمريكي يقترب بسرعة من الإجماع، على الأقل بين اليمين المحافظ واليسار المعتدل، حول مستقبل الجمهورية الإسلامية. قرار يوم الأربعاء هو الثاني من قبل مجلس النواب الأمريكي، والذي يهدف إلى دعم المتظاهرين الإيرانيين ومواصلة نزع الشرعية عن النظام، الذي قمع بشكل عنيف، وفقًا للتقارير، الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

كما أدان أعضاء مجلس النواب الأميركي "القمع" للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد، والبلوش، والعرب، والمسيحيون واليهود، والبهائيون، وحتى المسلمون السنة، وأشاروا إلى أن هؤلاء المواطنين يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية وفي كثير من الحالات يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد وافق في وقت سابق، في 26 يناير، على قرار نواب الحزبين بإدانة قمع النظام الإيراني وتأييد "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" بأغلبية 420 صوتًا، وصوت واحد معارض.

ومع استمرار الدعم العالمي للانتفاضة الإيرانية، قالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن أعضاء الحزبين في مجلس النواب الأميركي يعدون خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان.