عضو بارز في الحرس الثوري في رسالة تهديد: "لن نتوقف حتى تدمير إسرائيل"

أشار المسؤول إلى زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لفرنسا وهاجم بشدة الرئيس ماكرون، وكذلك نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات في الحرس الثوري.

أجرى نائب ضابط العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العقيد عباس نيلفوهرشان، مقابلة صباح اليوم (الجمعة) من قبل وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" وتحدث للمرة الأولى عن الهجوم المنسوب لإسرائيل في البلاد. وأشار المسؤول إلى زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لفرنسا وهاجم بشدة الرئيس ماكرون، وكذلك نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات في الحرس الثوري.

وقال المسؤول إن "العدو نظم العديد من الانقلابات خلال السنوات الماضية، لكن إيران وقفت ضده". وخاطبت نيلبوهارشان "أعداء إيران" وتسائل: ألم تتعلم درسا خلال العقود الأربعة الماضية؟ لا تنخدع بالنظام الصهيوني الزائف، فالثورة الإسلامية والأمة الإيرانية تتعاون على الحفاظ على شرف الأمة ونحن منفتحون على المفاوضات مع العالم كله ماعدا النظام الصهيوني ولن نتوقف حتى تدمير اسرائيل ".

كما أشار نائب ضابط العمليات في الحرس الثوري إلى زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لباريس. وبحسبه، فإن "ماكرون التقى برئيس الوزراء الاسرائيلي وتحدث عن مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المخصص للأغراض السلمية. وفي الوقن ذاته توجد لذا اسرائيل عشرات الرؤوس الحربية النووية ولم يكن موقعًا على أي منها. معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. هذه استهزاء بالأمم المتحدة، وأصبح ماكرون مزحة في إيران بهذه الإجراءات.