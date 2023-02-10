الشاباك يعتقل متهمين إسرائيليين بتجارة السلاح مع الجهاد الإسلامي

كجزء من تحقيق الشاباك، تبين أن مواطنين إسرائيليين، وفلسطيني من سكان جنين متورطون في تجارة الذخيرة التي تم تسليمها لمنفذي عمليات في جنين

في عملية مشتركة للشاباك ولواء الشرطة الجنوبي، خلال شهر كانون الأول 2022، اعتقلت الشرطة شقيقين إسرائيليين من سكان تل السبع، آدم ومحمد أبو طه، وفلسطيني مجدي عمارنة. من سكان قرية يعبد، قرب جنين، للاشتباه في وجود تجارة كبيرة في الذخائر وقطع المدافع المضادة للطائرات.

كشف تحقيق الشاباك عن قيام الأخوين بشراء الذخيرة في إسرائيل وبيعها في الضفة الغربية لعناصر تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني من قرية يعبد، كما تم الكشف عن كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بحوالي 150 ألف. ومئات الطلقات من أسلحة M16 التي تم نقلها حسب ما ذُكر لعناصر في منطقة جنين.

كما تبين من خلال التحقيق أن الأخوين ارتكبوا العديد من التجاوزات الأمنية بتزويد عناصر بعشرات قطع السلاح في منطقة جنين. كما باع الاثنان قطع أسلحة لعناصر إجرامية في جميع أنحاء النقب. بالإضافة إلى الجرائم الأمنية التي ارتكبها الشقيقان، فقد ارتكب الأخيران العديد من الجرائم الجنائية، بما في ذلك جرائم التجارة بالأسلحة المختلفة.

كجزء من التحقيقات، ظهر أيضًا أن هناك أشخاصًا آخرين متورطين، وبالتالي في كانون الثاني (يناير) 2023، مواطنان إسرائيليان آخران، خالد العصام ومنعم العصام، وهما أيضًا من سكان النقب، مشتبه بهم بارتكابهم جرائم غير قانونية وتم القبض على القضية وتقديم بيان المدعي العام ضدهما اليوم ومن المتوقع توجيه لائحة اتهام ضدهما في الأيام المقبلة.