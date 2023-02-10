عملية دهس في القدس: مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص بجروح

مقتل ولد واصابة 5 أشخاص آخرين بينهم فتى بحالة حرجة بعملية دهس في القدس

قتل طفل وشاب واصيب ستة اخرون، في عملية جهس معتمد ظهر اليوم (الجمعة) في حي راموت في مدينة القدس وهذا عندما اصطدم فلسطيني بسيارته في محطة للحافلات شمال القدس. ومن بين المصابين طفل في حالة حرجة. تم القضاء على منفذ الهجوم وهو من سكان القدس الشرقية.

وبعد تنفيذ عملية الدهس المعتمد هرعت طواقم الإسعاف هرعت الى حي رموت في مدينة القدس بعد تلقيها بلاغا عن عملية دهس عند محطة انتظار للحافلات في الحي ووفقا لأنباء أولية فان عددا من الاشعاص أصيبوا جراء دهسهم من قبل سيارة اصطدمت بهم لدى وقوفهم في محطة الانتظار ".

من جانبه، قال متحدث بلسان نجمة داود الحمراء " ان طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن سيارة دهست عددل من الأشخاص في محطة انتظار حافلات في حي رموت في القدس. وفقا للمعلومات الأولية، فانه في المكان 6 مصابين، من بينهم ولدين بحالة خطيرة ".

وقال المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء في بيان لاحق : " طواقم الإسعاف تقوم بعمليات انعاش لولدين، وفي المكان 4 مصابين آخرين، وصفن جراحخ اثنين منهم بالخطيرة والاثنين الاخرين بالطفيفة ".

ووفقا للمعلومات فان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في طريقه الى مكان العملية، وكذلك المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي.

وأفاد الفلسطينيون بأن منفذ هجوم حي راموت هو حسين قرقاع 31 عاما من العيسوية في القدس الشرقية. وعليه قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحرك الفوري لإغلاق منزل المنفذ وهدمه. كما وأمر نتنياهو بزيادة القوات في المنطقة وإجراء تحقيقات واعتقالات فورية في محيط العملية ومنطقة سكن المنفذ.

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وسارعت التنظيمات الفلسطينية بالتهنئة بالهجوم، وربطتها بالعملية التي جرت في مخيم عقبة جابر في أريحا، حيث تمت تصفية خمسة فلسطينيين بينهم من نفذوا محاولة الهجوم على مطعم مفرق "الموج". وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، ان "العملية البطولية في القدس هي رد طبيعي على كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر قرب أريحا".

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عزالدين، ان "عملية القدس البطولية تؤكد مرة أخرى أن شعبنا يواصل مقاومته للاحتلال حتى يتم تهجيره من أرضنا، وستبقى القدس رمزًا للوقوف الثابت".

كما أطلقت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح على هذه العملية اسم "عملية القدس" وقالت إن "المقاومة ستستمر في عملياتها طالما بقي الاحتلال على أرضنا وتدنيس المقدسات".

وردًا على العملية قال رئيس الدولة هرتسوغ: ""قبل يوم السبت بقليل، تتألم قلوبنا بألم رهيب عندما أودى منفذ العملية بحياة طفل صغير وشاب في هجوم تدافع في القدس. مع كل شعب إسرائيل، أشعر بألم العائلات وأصلي من أجل شفاء الجرحى".